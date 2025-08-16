Γαλλικές Άλπεις: Φιλόδοξο σχέδιο σωτηρίας χωριού από κλιματική καταστροφή

Μια τεράστια λίμνη που σχηματίστηκε από την τήξη ενός παγετώνα πάνω από το χωριό Πραλονιάν-λα-Βανουάζ στις γαλλικές Άλπεις, απειλεί να πλημμυρίσει την περιοχή, με τις αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει ένα έργο για την αποτροπή της καταστροφής.

Εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι πάνω από 60.000 κυβικά μέτρα παγωμένου νερού θα μπορούσαν να κατακλύσουν το χωριό, αναδεικνύοντας τους αυξανόμενους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση μηχανικής για την αποτροπή ενός τέτοιου καταστροφικού σεναρίου. Τρεις εργάτες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στον παγετώνα Γκραν Μαρσέ, σε υψόμετρο 2.900 μέτρων, για να σκάψουν ένα στενό κανάλι υπερχείλισης μήκους 100 μέτρων και βάθους 6 μέτρων στον πάγο. Αυτό το κανάλι θα διοχετεύει το νερό από τη λίμνη στους καταρράκτες που τροφοδοτούν τα ρέματα του Πραλονιάν.

«Στόχος είναι να βοηθήσουμε το νερό να βρει το δρόμο του προς την πλαγιά σταδιακά, αποφεύγοντας μια ταχεία εκκένωση της λίμνης», δήλωσε ο Νταβίντ Μπινέ, διευθυντής της υπηρεσίας αποκατάστασης ορεινών εδαφών (RTM) για τις βόρειες Άλπεις. «Αυτό που προκαλεί τις ζημιές με τους ορεινούς χειμάρρους δεν είναι το νερό, αλλά οι πέτρες, το χαλίκι, η άμμος, ακόμη και μεγάλοι βράχοι που παρασύρει μαζί του».

Το κόστος της επιχείρισης

Ο παγετώνας εμποδίζει τη λίμνη να χυθεί προς το βουνό, αλλά συρρικνώνεται με ρυθμό 2 έως 3 μέτρων ετησίως. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τα θερμότερα νερά της λίμνης να δημιουργήσουν ένα κανάλι κάτω από τον πάγο και να απελευθερωθούν απότομα. Η επιχείρηση στο Πραλονιάν θα κοστίσει περίπου 400.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Η ιδέα της χρήσης μηχανικών εκσκαφέων σε παγετώνες που ήδη συρρικνώνονται με ανησυχητικό ρυθμό κρίθηκε ως η λιγότερο επιζήμια περιβαλλοντικά λύση. Ο Ολιβιέ Γκαλιαρντινί, ειδικός σε παγετώνες στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, τη χαρακτήρισε «ατυχή, αλλά αναγκαία».

Η Μαρτίν Μπλαν, δήμαρχος του Πραλονιάν, δήλωσε ότι η απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών ελήφθη από κοινού με την τοπική κρατική αρχή, αφού οι επιστήμονες εξέτασαν τον παγετώνα και προσδιόρισαν τον κίνδυνο. «Αποφασίσαμε να προλάβουμε τα γεγονότα αντί να τα υποστούμε. Η φύση είναι φύση και δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 66χρονος οδηγός Άλπεων, Μπερνάρ Βιόν, ο οποίος παρακολουθεί την έκταση του νερού να μεγαλώνει και το βουνό να αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, εντόπισε για πρώτη φορά αυτό που περιγράφει ως «μια λακκούβα νερού» στον παγετώνα Γκραν Μαρσέ το 2019. Έκτοτε, την παρακολουθεί να μεγαλώνει κάθε χρόνο. «Το βουνό σήμερα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με 50 χρόνια πριν. Σπάνια βλέπαμε τέτοιες λίμνες στους παγετώνες τότε ή είχαμε κατολισθήσεις τέτοιας έντασης και συχνότητας», είπε. «Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής εδώ. Γνωρίζουμε ότι συμβαίνει».