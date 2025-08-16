Σε εξέλιξη η φωτιά στο Λιβάδι στα Καλάβρυτα – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και σε δύσβατα σημεία - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι στα Καλάβρυτα.
Την τελευταία ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
9 εναέρια μέσα
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Ειδικότερα το πύρινο μέτωπο μαίνεται στην περιοχή ου Λειβαρτζινού Αροανίας Καλαβρύτων.
Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στο Λιβάρτζι να είναι σε ετοιμότητα.
