Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί και για την κατάσβεση έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση με ξερά χόρτα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Μετά από λίγη ώρα και με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
