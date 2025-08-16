Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση με ξερά χόρτα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Μετά από λίγη ώρα και με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.





