Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Τζίμι Λάι που παραμένει φυλακισμένος στο Χονγκ Κονγκ, παρότι ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα ενοχληθεί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tyrone Siu, επάνω, ο Τζίμι Λάι οδηγείται σιδεροδέσμιος σε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ).

Για την Κίνα, ο Λάι ήταν «βασικός ενορχηστρωτής αντικινεζικών, αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στο Χονγκ Κονγκ»

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον σώσω», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio. «Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε… Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», συμπλήρωσε.

Ο 77χρονος Λάι έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για συνεργασία με ξένες δυνάμεις και για συνωμοσία με σκοπό τη δημοσίευση ανατρεπτικού υλικού. Κρατείται σε απομόνωση εδώ και πάνω από 1.500 ημέρες, από τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο Λιου Πενγκιού, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο Λάι ήταν «βασικός ενορχηστρωτής αντικινεζικών, αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στο Χονγκ Κονγκ».

Καταδίκασε οποιαδήποτε προσπάθεια ξένων δυνάμεων να εκμεταλλευθούν «δικαστικές υποθέσεις ως πρόσχημα για να παρέμβουν σε εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας ή για να δυσφημήσουν και να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου του Χονγκ Κονγκ».

Στο πλαίσιο των δασμών

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως σκοπεύει να θέσει την υπόθεση του Λάι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Κίνα για τους δασμούς.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέτειναν την εμπορική ανακωχή τους για άλλες 90 ημέρες, και ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε πως αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν ξανά εντός των επομένων 2-3 μηνών για να συζητήσουν το μέλλον της οικονομικής σχέσης Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ