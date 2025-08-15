newspaper
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Τραμπ: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τον φυλακισμένο επιχειρηματία Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 03:55

Τραμπ: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τον φυλακισμένο επιχειρηματία Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Τζίμι Λάι, τον επιχειρηματία που παραμένει φυλακισμένος στο Χονγκ Κονγκ, παρότι θα ενοχληθεί ο Σι Τζινπίνγκ.

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Τζίμι Λάι που παραμένει φυλακισμένος στο Χονγκ Κονγκ, παρότι ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα ενοχληθεί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tyrone Siu, επάνω, ο Τζίμι Λάι οδηγείται σιδεροδέσμιος σε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ).

Για την Κίνα, ο Λάι ήταν «βασικός ενορχηστρωτής αντικινεζικών, αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στο Χονγκ Κονγκ»

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον σώσω», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio. «Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε… Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», συμπλήρωσε.

Ο 77χρονος Λάι έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για συνεργασία με ξένες δυνάμεις και για συνωμοσία με σκοπό τη δημοσίευση ανατρεπτικού υλικού. Κρατείται σε απομόνωση εδώ και πάνω από 1.500 ημέρες, από τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο Λιου Πενγκιού, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο Λάι ήταν «βασικός ενορχηστρωτής αντικινεζικών, αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στο Χονγκ Κονγκ».

Καταδίκασε οποιαδήποτε προσπάθεια ξένων δυνάμεων να εκμεταλλευθούν «δικαστικές υποθέσεις ως πρόσχημα για να παρέμβουν σε εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας ή για να δυσφημήσουν και να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου του Χονγκ Κονγκ».

Στο πλαίσιο των δασμών

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως σκοπεύει να θέσει την υπόθεση του Λάι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Κίνα για τους δασμούς.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέτειναν την εμπορική ανακωχή τους για άλλες 90 ημέρες, και ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε πως αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν ξανά εντός των επομένων 2-3 μηνών για να συζητήσουν το μέλλον της οικονομικής σχέσης Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
«Επεκτατικό σχέδιο» 15.08.25

Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την αποικιοκρατική πολιτική, καθώς και την ιδέα για το Μεγάλο Ισραήλ που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Κατά Βούτσιτς 15.08.25

Διαδηλωτές σπάνε κυβερνητικά γραφεία και συγκρούονται με την αστυνομία στη Σερβία

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές για τη διακυβέρνηση Βούτσιτς στη Σερβία, όπου για δεύτερη μέρα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Αλβανία 14.08.25

Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών
Πριν τη συνάντηση 14.08.25

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μία νέα πυρηνική συμφωνία

Σύνταξη
