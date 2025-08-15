Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Δανία όταν εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο. Το τρένο συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα σε ισόπεδη διάβαση χωρίς προστατευτικές μπάρες.

Στο τρένο επέβαιναν μαθητές από σχολείο της πόλης Σέντερμποργκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαθητές είναι μεταξύ των τραυματιών. Δύο πιο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Συνολικά στο τρένο επέβαιναν 95 άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν περισσότερα από 30 παιδιά.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε:

«Είμαστε παρόντες σε σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Τίνγκλεβ», στη Νότια Γιουτλάνδη.

Το επιβατικό τρένο που έκανε το δρομολόγιο από την Κοπεγχάγη προς το Σέντερμπρογκ. Το ατύχημα έγινε μεταξύ των πόλεων Τίνγκλεβ και Κλίπλεβ.

Ο σιδηροδρομικός φορέας της χώρας DSB δήλωσε ότι σταμάτησαν όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία. Η αναστολή των δρομολογίων θα ισχύει και αύριο Σάββατο.

Der er sket en togafsporing på strækningen mellem Tinglev og Kliplev, efter at et tog har ramt et køretøj i en overkørsel. Banedanmark har en undersøgelsesvagt på vej til stedet for at undersøge, hvad der er sket. Strækningen er indtil videre spærret for trafik. — Banedanmark (@banedanmark) August 15, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ΜΜΕ στη Δανία, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πολλοί από τους επιβάτες έχουν ήδη απομακρυνθεί από το τρένο και τους παραλαμβάνουν συγγενείς τους. Κάποιο φαίνεται ότι έχουν ελαφρά τραύματα και άλλοι μπορούν και κινούνται χωρίς προβλήματα.

«Μεγάλη καταστροφή»

Ο διοικητής της πυροσβεστικής που ανέλαβε το περιστατικό μίλησε για «μεγάλη καταστροφή». Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των γύρω πόλεων έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ώστε να συντρέξουν τις ομάδες που ήδη εργάζονται στο σημείο.

Η αστυνομία ζήτησε από όλους να βοηθήσουν ώστε να μπορέσει να κάνει με ηρεμία το έργο της. Επίσης, εξέδωσε συστάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής και τους επιβάτες του τρένου να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τις διακοπές στις μετακινήσεις στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν την ύπαρξη πολλών τραυματιών, ωστόσο για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστα η σοβαρότητα των τραυμάτων τους και ο ακριβής αριθμός τους.

