Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 08:16

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Μπορεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ξεκαθαρίζει δεν θα δεχτεί ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία, ωστόσο, δίχως να είναι γνωστό οι δύο εμπόλεμες χώρες διατηρούν ένα ισχυρό και αφανές κανάλι μεταξύ τους για ανταλλαγή… αιχμαλώτων.

Οι δύο χώρες, που κάποτε ανήκαν στην ίδια σοβιετική αυτοκρατορία, δεν έχουν πλέον πρεσβείες η μία στην άλλη, και αλλεπάλληλες ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν καταρρεύσει.

Κι όμως, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η Ουκρανία και η Ρωσία, κατά τη διάρκεια του πολέμου τους, έχουν καταφέρει να ανταλλάξουν περισσότερους από 10.000 μαχητές σε γραμμές μετώπου και ασφαλείς διαδρόμους στη γειτονική Λευκορωσία.

Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται περίπου 1.200 στρατιώτες που αντηλλάγησαν τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ άλλοι 100 -νέοι, τραυματίες και ασθενείς- επρόκειτο να περάσουν τα σύνορα σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Είναι δύσκολο να τους πολεμάς, και δύσκολο να διαπραγματεύεσαι μαζί τους. Αλλά το κάνουμε έντιμα».

Παρά τον πόλεμο και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, και οι δύο πλευρές μιλούν για το μυστικό «κανάλι» ανταλλαγής αιχμαλώτων -που λειτουργεί απευθείας από αξιωματικούς των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών- ως αποδοτικό και επαγγελματικό.

Οι συναλλαγές αυτές συνιστούν ένα εντυπωσιακό παράδοξο: δύο ορκισμένοι εχθροί που συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, συνεργάζονται όμως ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο, τους αιχμαλώτους πολέμου, σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ιστορικοί του στρατού έχουν απορήσει με την ομαλότητα και την κανονικότητα αυτών των ανταλλαγών εν μέσω σύγκρουσης, ένα μοτίβο σχεδόν ανύπαρκτο στη σύγχρονη πολεμική ιστορία.

Αντιθέτως, η ΕΣΣΔ κράτησε Γερμανούς αιχμαλώτους για χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — κάποιοι απελευθερώθηκαν μόλις το 1956. Οι ΗΠΑ και το Βόρειο Βιετνάμ ξεκίνησαν συστηματικές απελευθερώσεις αιχμαλώτων το 1973, έπειτα από δεκαετίες πολεμικής εμπλοκής και μακρές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Ιράν και το Ιράκ, των οποίων ο πόλεμος έληξε το 1988, απελευθέρωσαν τους τελευταίους αιχμαλώτους τους μόλις τρεις ημέρες πριν ξεκινήσει η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Από το 2014

Η ιστορία του πώς η Μόσχα και το Κίεβο άρχισαν να εμπορεύονται αιχμαλώτους πηγαίνει μια δεκαετία πίσω, υπογραμμίζεται στο άρθρο. Η απαρχή του διαύλου ανταλλαγών αιχμαλώτων εντοπίζεται στο ξενοδοχείο President στο Μινσκ, το 2014, όταν η Ουκρανία προσπαθούσε να ανακτήσει την ανατολική της επικράτεια από φιλορώσους αντάρτες.

Δυτικοί ηγέτες είχαν πιέσει την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί, και οι συνομιλίες ήταν τόσο τεταμένες ώστε διαφωνίες ξέσπαγαν για κάθε λεπτομέρεια.

Ο Βίκτορ Μεντβεντσούκ, τότε επικεφαλής ενός φιλορωσικού ουκρανικού κόμματος και υποτίθεται διαπραγματευτής για το Κίεβο, πετούσε συχνά στη Μόσχα για να λάβει οδηγίες από «έναν άνδρα με πέντε γράμματα στο όνομά του». Κάθε φορά που επέστρεφε, γίνονταν μικρές ανταλλαγές αιχμαλώτων μεταξύ Κιέβου και φιλορωσικών πολιτοφυλακών.

«Υποδηλώνει την ύπαρξη μιας κρυφής υποδομής που δείχνει ότι ο πόλεμος είναι πιο περίπλοκος απ’ όσο κατανοούν πολλοί στη Δύση. Στο επίκεντρο βρίσκονται λίγοι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι πληροφοριών που αποτελούν σχεδόν τον τελευταίο λεπτό δίαυλο που συνδέει δύο γείτονες, τους οποίους ο Πούτιν επιμένει ότι είναι «ένας λαός, ένα σύνολο»» σημειώνει η Wall Street Journal.

«Παρά το γεγονός ότι είμαστε εχθροί, ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα επίπεδο επικοινωνίας», είπε ο Ουσόφ τον Ιούνιο, λίγες ώρες πριν η υπηρεσία του ξεκινήσει μια ακόμη ιστορική ανταλλαγή μέσω Λευκορωσίας. «Είναι δύσκολο να τους πολεμάς, και δύσκολο να διαπραγματεύεσαι μαζί τους. Αλλά το κάνουμε έντιμα». λέει ο ταξίαρχος Ντμίτρο Ουσόφ, υπαρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών HUR.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
