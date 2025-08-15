newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Μάγος του Οζ: Η οικονομική κληρονομιά του και το ισχυρό αποτύπωμα
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 19:17

Ο Μάγος του Οζ: Η οικονομική κληρονομιά του και το ισχυρό αποτύπωμα

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε η ταινία «ο Μάγος του Οζ», μετά βίας έβγαλε τα έξοδά της – Πώς έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Στις 15 Αυγούστου 1939 έκανε πρεμιέρα ο Μάγος του Οζ, που κυκλοφόρησε από την Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Η ταινία είναι μια από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές ταινίες στην κινηματογραφική ιστορία. Αν και δεν σημείωσε άμεση εισπρακτική επιτυχία, η ταινία έκτοτε έχει αποφέρει τεράστια έσοδα μέσω επανακυκλοφοριών, τηλεοπτικών διανομών, οικιακών μέσων και εμπορευμάτων.

Παρά την τελική οικονομική επιτυχία της ταινίας, το μεγαλύτερο μέρος του καστ δεν αποκόμισε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Στην πραγματικότητα, για αρκετούς από αυτούς, η εμπειρία άφησε μακροχρόνια συναισθηματικά, σωματικά ή επαγγελματικά τραύματα.

Πόσα έχει βγάλει ο Μάγος του Οζ

Κατά την κυκλοφορία του, ο Μάγος του Οζ ήταν από τις πιο ακριβές ταινίες που έγιναν ποτέ, με κόστος περίπου 2,7 εκατομμύρια δολάρια – ένα σημαντικό ποσό το 1939. Ενώ κέρδισε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια στην αρχική του κυκλοφορία, μόλις που ισοφάρισε όταν λήφθηκαν υπόψη τα έξοδα μάρκετινγκ και διανομής.

Ωστόσο, η αξία της ταινίας εκτινάχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Επανακυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1949 και ξανά το 1955, αποφέροντας κάθε φορά περισσότερα έσοδα. Το 1956, έγινε η πρώτη ταινία του Χόλιγουντ που μεταδόθηκε στην τηλεόραση, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταμόρφωσής της σε αμερικανική πολιτιστική κληρονομιά.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η ταινία έχει κερδίσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, καθιστώντας την μία από τις πιο κερδοφόρες ταινίες στην ιστορία. Αυτό περιλαμβάνει:

-Έσοδα από πολλαπλές κινηματογραφικές επανεκδόσεις

-Τέλη αδειοδότησης από συχνές τηλεοπτικές προβολές

-Πωλήσεις VHS, DVD, Blu-ray και ψηφιακών λήψεων

-Πωλήσεις soundtrack και εμπορευμάτων

-Διεθνή δικαιώματα και συμφωνίες πλατφορμών streaming

Σύμφωνα με το Forbes, το Variety και μέσα του κλάδου και ιστορικά στοιχεία κερδών, ο Μάγος του Οζ κατατάσσεται σταθερά στις 10 πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών – όχι λόγω του ντεμπούτου της ως blockbuster, αλλά λόγω της μεγάλης πολιτιστικής της σημασίας.

Πώς επηρέασε τους ηθοποιούς

Παρά τον πλούτο που τελικά απέφερε η ταινία, οι αρχικοί ηθοποιοί πληρώνονταν μέτρια και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λάμβαναν κανένα μπόνους ή δικαιώματα από τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της.

Ο Μάγος του Οζ

Τζούντι Γκάρλαντ (Ντόροθι)

Ο Μάγος του Οζ

Η Τζούντι Γκάρλαντ ήταν μόλις 16 ετών όταν υποδύθηκε την Ντόροθι, έναν ρόλο που την εκτόξευσε στην κορυφή. Ωστόσο, πληρωνόταν 500 δολάρια την εβδομάδα, πολύ λιγότερα από τους άνδρες συμπρωταγωνιστές της. Η Γκάρλαντ υποβλήθηκε σε έντονη πίεση από την MGM, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής δίαιτας και της χρήσης χαπιών για τον έλεγχο του βάρους και των επιπέδων ενέργειάς της. Αυτές οι πρακτικές συνέβαλαν σε δια βίου μάχη με τον εθισμό, προβλήματα ψυχικής υγείας και τελικά στον πρόωρο θάνατό της σε ηλικία 47 ετών. Ενώ ο Μάγος του Οζ την έκανε ένα αγαπημένο είδωλο, σηματοδότησε επίσης την αρχή μιας προβληματικής σχέσης με τη φήμη και τον έλεγχο του στούντιο.

Ρέι Μπόλγκερ (Σκιάχτρο)

Ο Μάγος του Οζ

Ο Ρέι Μπόλγκερ αρχικά είχε επιλεγεί για τον ρόλο του Τενεκεδένιου Άνθρωπου, αλλά άσκησε με επιτυχία πιέσεις για να παίξει τον Σκιάχτρο. Πληρωνόταν περίπου 3.000 δολάρια την εβδομάδα, ποσό που ήταν στάνταρ για έναν δευτερεύοντα ρόλο εκείνη την εποχή. Η ερμηνεία του Μπόλγκερ επαινέθηκε ευρέως και απόλαυσε μια μακρά καριέρα στον κινηματογράφο, το Μπρόντγουεϊ και την τηλεόραση. Παρόλα αυτά, ήταν σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένος λόγω του ρόλου και συχνά δυσκολευόταν να ξεφύγει από την εικόνα του αξιαγάπητου Σκιάχτρου.

Τζακ Χέιλι (Ο Τενεκεδένιος Άνθρωπος)

Ο Τζακ Χέιλι αντικατέστησε τον αρχικό Τενεκεδένιο Άνθρωπο, Μπάντι Έμπσεν, ο οποίος υπέστη μια σχεδόν θανατηφόρα αλλεργική αντίδραση στο μακιγιάζ με βάση το αλουμίνιο. Ο Χέιλι είχε επίσης προβλήματα υγείας λόγω του ρόλου, αλλά ολοκλήρωσε τα γυρίσματα. Η αμοιβή του ήταν παρόμοια με του Μπόλγκερ, αλλά όπως πολλοί από το καστ, δεν έλαβε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Ο Χέιλι συνέχισε να παίζει σε ταινίες, αλλά ποτέ δεν πέτυχε την ίδια αναγνώριση όπως για τον Οζ.

Μπερτ Λαρ (Δειλό Λιοντάρι)

Ο Μάγος του Οζ

Ο Λαρ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος από το κύριο καστ, κερδίζοντας περίπου 2.500 έως 3.000 δολάρια την εβδομάδα. Ήδη γνωστός ερμηνευτής της εποχής vaudeville, διατήρησε μια δυνατή καριέρα μετά τον Οζ στο θέατρο και την τηλεόραση. Παρόλα αυτά, κι αυτός συχνά συνδεόταν με το Δειλό Λιοντάρι για το υπόλοιπο της ζωής του, κάτι που αποτελούσε ταυτόχρονα ευλογία και περιορισμό.

Μάργκαρετ Χάμιλτον (Κακιά Μάγισσα της Δύσης)

Ο Μάγος του Οζ

Η Χάμιλτον πληρωνόταν περίπου 1.000 δολάρια την εβδομάδα – ένα μέτριο ποσό δεδομένου του καθοριστικού της ρόλου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, υπέστη σοβαρά εγκαύματα από ένα πυροτεχνικό ατύχημα και παραλίγο να σκοτωθεί. Μετά την ταινία, υποδύθηκε σε διάφορους την «κακιά», παρά το γεγονός ότι γενικά θεωρούνταν ευγενικό και γλυκό άτομο στην πραγματικότητα. Αν και εργάστηκε σταθερά στην τηλεόραση και την εκπαίδευση αργότερα στη ζωή της, δεν επωφελήθηκε από την μετέπειτα επιτυχία της ταινίας.

Οι ηθοποιοί που υποδύονταν τα Munchkin

Ο Μάγος του Οζ

Οι ηθοποιοί που υποδύονταν Munchkin φέρεται να πληρώνονταν μόλις 50 δολάρια την εβδομάδα, λιγότερα από τον σκύλο της ταινίας, τον Τότο, ο οποίος κέρδιζε περίπου 125 δολάρια εβδομαδιαίως. Πολλοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά μετά και οι περισσότεροι δεν έλαβαν καμία αναγνώριση ή αποδοχές. Μόνο τα επόμενα χρόνια τιμήθηκαν σαν σύνολο με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο σκύλος της Ντόροθι Τότο (Τέρι)

Ο Μάγος του Οζ

Ένα από τα πιο χαϊδεμένα μέλη του καστ! Πληρώθηκε περισσότερο από κάποιους ανθρώπινους ηθοποιούς, κερδίζοντας περίπου 125 δολάρια εβδομαδιαίως. Έπαιξε σε 15+ ταινίες, αλλά ο Οζ ήταν το αποκορύφωμα.

Μια κληρονομιά ανισότητας

Η μακροχρόνια εμπορική επιτυχία του Μάγου του Οζ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το καστ του. Οι περισσότεροι έλαβαν πάγιες αμοιβές και κανένα μερίδιο στα δισεκατομμύρια δολάρια που τελικά θα απέφερε η ταινία. Αυτή ήταν συνηθισμένη πρακτική στην εποχή του συστήματος στούντιο, αλλά το Oz είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα ενός απροσδόκητου οικονομικού κέρδους που δεν ωφέλησε όσους το δημιούργησαν.

Για κάποιους, η ταινία έφερε διαρκή φήμη. Για άλλους Για άλλους, σηματοδότησε την έναρξη προσωπικών ή επαγγελματικών δυσκολιών. Για όλους, παραμένει ο ρόλος μιας ζωής—ένας ρόλος που τους καθόρισε αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, δεν τους αντάμειψε.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Επιχειρήσεις διάσωσης 15.08.25

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Πεσκόφ 15.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
«Σπαρτιατική» φιλοξενία 15.08.25

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι
Συνάντηση κορυφής 15.08.25

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα βίντεο φτιαγμένο με AI - Τραμπ και Πούτιν κρατούν έναν χάρτη και αρχίζουν να τρέχουν όταν εμφανίζεται μια αρκούδα

Σύνταξη
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Επιχειρήσεις διάσωσης 15.08.25

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Πεσκόφ 15.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
«Σπαρτιατική» φιλοξενία 15.08.25

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι
Συνάντηση κορυφής 15.08.25

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα βίντεο φτιαγμένο με AI - Τραμπ και Πούτιν κρατούν έναν χάρτη και αρχίζουν να τρέχουν όταν εμφανίζεται μια αρκούδα

Σύνταξη
Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου

Η φωτιά, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Σύνταξη
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο