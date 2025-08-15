Ο Μάγος του Οζ: Η οικονομική κληρονομιά του και το ισχυρό αποτύπωμα

Στις 15 Αυγούστου 1939 έκανε πρεμιέρα ο Μάγος του Οζ, που κυκλοφόρησε από την Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Η ταινία είναι μια από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές ταινίες στην κινηματογραφική ιστορία. Αν και δεν σημείωσε άμεση εισπρακτική επιτυχία, η ταινία έκτοτε έχει αποφέρει τεράστια έσοδα μέσω επανακυκλοφοριών, τηλεοπτικών διανομών, οικιακών μέσων και εμπορευμάτων.

Παρά την τελική οικονομική επιτυχία της ταινίας, το μεγαλύτερο μέρος του καστ δεν αποκόμισε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Στην πραγματικότητα, για αρκετούς από αυτούς, η εμπειρία άφησε μακροχρόνια συναισθηματικά, σωματικά ή επαγγελματικά τραύματα.

Πόσα έχει βγάλει ο Μάγος του Οζ

Κατά την κυκλοφορία του, ο Μάγος του Οζ ήταν από τις πιο ακριβές ταινίες που έγιναν ποτέ, με κόστος περίπου 2,7 εκατομμύρια δολάρια – ένα σημαντικό ποσό το 1939. Ενώ κέρδισε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια στην αρχική του κυκλοφορία, μόλις που ισοφάρισε όταν λήφθηκαν υπόψη τα έξοδα μάρκετινγκ και διανομής.

Ωστόσο, η αξία της ταινίας εκτινάχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Επανακυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1949 και ξανά το 1955, αποφέροντας κάθε φορά περισσότερα έσοδα. Το 1956, έγινε η πρώτη ταινία του Χόλιγουντ που μεταδόθηκε στην τηλεόραση, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταμόρφωσής της σε αμερικανική πολιτιστική κληρονομιά.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η ταινία έχει κερδίσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, καθιστώντας την μία από τις πιο κερδοφόρες ταινίες στην ιστορία. Αυτό περιλαμβάνει:

-Έσοδα από πολλαπλές κινηματογραφικές επανεκδόσεις

-Τέλη αδειοδότησης από συχνές τηλεοπτικές προβολές

-Πωλήσεις VHS, DVD, Blu-ray και ψηφιακών λήψεων

-Πωλήσεις soundtrack και εμπορευμάτων

-Διεθνή δικαιώματα και συμφωνίες πλατφορμών streaming

Σύμφωνα με το Forbes, το Variety και μέσα του κλάδου και ιστορικά στοιχεία κερδών, ο Μάγος του Οζ κατατάσσεται σταθερά στις 10 πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών – όχι λόγω του ντεμπούτου της ως blockbuster, αλλά λόγω της μεγάλης πολιτιστικής της σημασίας.

Πώς επηρέασε τους ηθοποιούς

Παρά τον πλούτο που τελικά απέφερε η ταινία, οι αρχικοί ηθοποιοί πληρώνονταν μέτρια και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λάμβαναν κανένα μπόνους ή δικαιώματα από τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της.

Τζούντι Γκάρλαντ (Ντόροθι)

Η Τζούντι Γκάρλαντ ήταν μόλις 16 ετών όταν υποδύθηκε την Ντόροθι, έναν ρόλο που την εκτόξευσε στην κορυφή. Ωστόσο, πληρωνόταν 500 δολάρια την εβδομάδα, πολύ λιγότερα από τους άνδρες συμπρωταγωνιστές της. Η Γκάρλαντ υποβλήθηκε σε έντονη πίεση από την MGM, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής δίαιτας και της χρήσης χαπιών για τον έλεγχο του βάρους και των επιπέδων ενέργειάς της. Αυτές οι πρακτικές συνέβαλαν σε δια βίου μάχη με τον εθισμό, προβλήματα ψυχικής υγείας και τελικά στον πρόωρο θάνατό της σε ηλικία 47 ετών. Ενώ ο Μάγος του Οζ την έκανε ένα αγαπημένο είδωλο, σηματοδότησε επίσης την αρχή μιας προβληματικής σχέσης με τη φήμη και τον έλεγχο του στούντιο.

Ρέι Μπόλγκερ (Σκιάχτρο)

Ο Ρέι Μπόλγκερ αρχικά είχε επιλεγεί για τον ρόλο του Τενεκεδένιου Άνθρωπου, αλλά άσκησε με επιτυχία πιέσεις για να παίξει τον Σκιάχτρο. Πληρωνόταν περίπου 3.000 δολάρια την εβδομάδα, ποσό που ήταν στάνταρ για έναν δευτερεύοντα ρόλο εκείνη την εποχή. Η ερμηνεία του Μπόλγκερ επαινέθηκε ευρέως και απόλαυσε μια μακρά καριέρα στον κινηματογράφο, το Μπρόντγουεϊ και την τηλεόραση. Παρόλα αυτά, ήταν σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένος λόγω του ρόλου και συχνά δυσκολευόταν να ξεφύγει από την εικόνα του αξιαγάπητου Σκιάχτρου.

Τζακ Χέιλι (Ο Τενεκεδένιος Άνθρωπος)

Ο Τζακ Χέιλι αντικατέστησε τον αρχικό Τενεκεδένιο Άνθρωπο, Μπάντι Έμπσεν, ο οποίος υπέστη μια σχεδόν θανατηφόρα αλλεργική αντίδραση στο μακιγιάζ με βάση το αλουμίνιο. Ο Χέιλι είχε επίσης προβλήματα υγείας λόγω του ρόλου, αλλά ολοκλήρωσε τα γυρίσματα. Η αμοιβή του ήταν παρόμοια με του Μπόλγκερ, αλλά όπως πολλοί από το καστ, δεν έλαβε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Ο Χέιλι συνέχισε να παίζει σε ταινίες, αλλά ποτέ δεν πέτυχε την ίδια αναγνώριση όπως για τον Οζ.

Μπερτ Λαρ (Δειλό Λιοντάρι)

Ο Λαρ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος από το κύριο καστ, κερδίζοντας περίπου 2.500 έως 3.000 δολάρια την εβδομάδα. Ήδη γνωστός ερμηνευτής της εποχής vaudeville, διατήρησε μια δυνατή καριέρα μετά τον Οζ στο θέατρο και την τηλεόραση. Παρόλα αυτά, κι αυτός συχνά συνδεόταν με το Δειλό Λιοντάρι για το υπόλοιπο της ζωής του, κάτι που αποτελούσε ταυτόχρονα ευλογία και περιορισμό.

Μάργκαρετ Χάμιλτον (Κακιά Μάγισσα της Δύσης)

Η Χάμιλτον πληρωνόταν περίπου 1.000 δολάρια την εβδομάδα – ένα μέτριο ποσό δεδομένου του καθοριστικού της ρόλου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, υπέστη σοβαρά εγκαύματα από ένα πυροτεχνικό ατύχημα και παραλίγο να σκοτωθεί. Μετά την ταινία, υποδύθηκε σε διάφορους την «κακιά», παρά το γεγονός ότι γενικά θεωρούνταν ευγενικό και γλυκό άτομο στην πραγματικότητα. Αν και εργάστηκε σταθερά στην τηλεόραση και την εκπαίδευση αργότερα στη ζωή της, δεν επωφελήθηκε από την μετέπειτα επιτυχία της ταινίας.

Οι ηθοποιοί που υποδύονταν τα Munchkin

Οι ηθοποιοί που υποδύονταν Munchkin φέρεται να πληρώνονταν μόλις 50 δολάρια την εβδομάδα, λιγότερα από τον σκύλο της ταινίας, τον Τότο, ο οποίος κέρδιζε περίπου 125 δολάρια εβδομαδιαίως. Πολλοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά μετά και οι περισσότεροι δεν έλαβαν καμία αναγνώριση ή αποδοχές. Μόνο τα επόμενα χρόνια τιμήθηκαν σαν σύνολο με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο σκύλος της Ντόροθι Τότο (Τέρι)

Ένα από τα πιο χαϊδεμένα μέλη του καστ! Πληρώθηκε περισσότερο από κάποιους ανθρώπινους ηθοποιούς, κερδίζοντας περίπου 125 δολάρια εβδομαδιαίως. Έπαιξε σε 15+ ταινίες, αλλά ο Οζ ήταν το αποκορύφωμα.

Μια κληρονομιά ανισότητας

Η μακροχρόνια εμπορική επιτυχία του Μάγου του Οζ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το καστ του. Οι περισσότεροι έλαβαν πάγιες αμοιβές και κανένα μερίδιο στα δισεκατομμύρια δολάρια που τελικά θα απέφερε η ταινία. Αυτή ήταν συνηθισμένη πρακτική στην εποχή του συστήματος στούντιο, αλλά το Oz είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα ενός απροσδόκητου οικονομικού κέρδους που δεν ωφέλησε όσους το δημιούργησαν.

Για κάποιους, η ταινία έφερε διαρκή φήμη. Για άλλους Για άλλους, σηματοδότησε την έναρξη προσωπικών ή επαγγελματικών δυσκολιών. Για όλους, παραμένει ο ρόλος μιας ζωής—ένας ρόλος που τους καθόρισε αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, δεν τους αντάμειψε.

