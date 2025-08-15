Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν. Δημιουργήθηκαν σκηνές πανικού, καθώς ένα πελώριο σύννεφο καπνού υψώθηκε απειλητικά στον ουρανό του δημοτικού διαμερίσματος της Νέας Υόρκης.

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 305 East 95th Street in Manhattan. pic.twitter.com/H05Ehdd7Ah — FDNY (@FDNY) August 15, 2025

Πλάνα που τραβήχτηκαν από απλούς πολίτες, κατέκλυσαν τα social media.

BREAKING NEWS

New York rocked by ‘explosion’ as black smoke chokes Manhattan neighborhood An explosion has rocked Manhattan’s Upper East Side and sent plumes of smoke into the skies over New York City. Around 100 firefighters were called to 305 E 95th Street on Friday morning… pic.twitter.com/45mKuYSNPS — News News News (@NewsNew97351204) August 15, 2025

Οι εικόνες δείχνουν κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο. Πυροσβέστες και αστυνομικοί έχουν σπεύσει για παροχή βοήθειας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 10 π.μ. (τοπική ώρα), κοντά στην οδό 305 East 95th Street, στο Μανχάταν, όχι μακριά από το Σέντραλ Παρκ. Αμέσως ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, ενώ έχουν καταφθάσει και ασθενοφόρα.

Νέα βίντεο δείχνουν να βγαίνουν καπνοί από την ταράτσα ενός κτηρίου.

Breaking: Large rooftop fire in the Upper East Side area of Manhattan, New York: pic.twitter.com/L6EE4h76Gp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 15, 2025

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο.

«Άκουσα μια έκρηξη από το κτήριό μου, ακριβώς απέναντι από την πυρκαγιά. Κοίταξα έξω και είδα καπνό στον ουρανό», δήλωσε μια κάτοικος, η Τζόαν Σόουμα.

«Υπήρξε μια δυνατή έκρηξη λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός», έγραψε στο X o Τζίμι Τσεν, ο οποίος βρισκόταν εκεί κοντά.

Η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου. Δεν βρέθηκαν ένοικοι στις συγκεκριμένες μονάδες.

Ο επιστάτης βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη την ώρα και λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα.

Ένας πυροσβέστης δήλωσε ότι δεν έχει τραυματιστεί κανένα μέλος του προσωπικού. «Μέχρι στιγμής, όλα καλά», είπε.