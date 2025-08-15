Στην Ιταλία για το σπουδαίο φιλικό με την Μπολόνια ο ΟΦΗ
Η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε για την Ιταλία για το σπουδαίο φιλικό με την Μπολόνια
Με προορισμό την Μπολόνια αναχώρησε ανήμερα της γιορτής της Παναγίας η αποστολή του ΟΦΗ, ενόψει της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με την ομώνυμη ομάδα που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στις 21:45 στο «Stadio Renato Dall’Ara».
Η ομάδα της Κρήτης θα δώσει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της κόντρα στην Μπολόνια, ενόψει της πρεμιέρας στη Super League με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο», την Κυριακή (24/8).
Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι:
Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λιουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκάς, Κωστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Ζανελάτο, Νας, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.
Με δύο απουσίες η Μπολόνια
Στην αναμέτρηση του Σαββάτου η ιταλική ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τους Μπερναρντέσκι και Φέργκιουσον, οι οποίοι συνεχίζουν να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό είναι το τελευταίο φιλικό που δίνει η Μπολόνια, πριν την έναρξη του ιταλικού πρωταθλήματος.
