Ανεπανάληπτη πρόκριση για την Μπρόντμπι (4-0) – Όλα τα αποτελέσματα

Μυθική πρόκριση για την Μπρόντμπι στα playoffs του Europa Conference League, με τους Δανούς να επικρατούν στη ρεβάνς της Βίκινγκουρ με 4-0, να ανατρέπουν το 3-0 του πρώτου αγώνα του Ρέκιαβικ και να παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, η Άλκμααρ «δίπλωσε» τις νίκες της απέναντι στη Βαντούζ, επικρατώντας εκτός έδρας με 1-0 και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πέρασε πανηγυρικά στα playoffs, με συνολικό σκορ 4-0. Πρόκριση και για την Σάμροκ Ρόβερς, που κέρδισε εντός έδρας με 4-0 την Μπάλκανι, η οποία δεν κατάφερε να υπερασπιστεί στο 1-0 του πρώτου αγώνα.

Αντίθετα, η Αούστρια Βιέννης αποκλείστηκε από την Οστράβα μετά το 1-1 (σ.σ είχε χάσει 4-3 στο πρώτο ματς), ενώ εκτός συνέχειας έμεινε και η Παρτίζαν, η οποία λύγισε στα πέναλτι από τη Χιμπερνιαν στο Εδιμβούργο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Αστάνα (Καζακστάν) – Λοζάνη (Ελβετία) 0-2 (1-5 συν.)

Αραράτ (Αρμενία) – Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2 (συν. 2-6)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 0-2 (συν. 0-3)

ΦΚΙ Λεβάντια – Ντιφερντάνζ 03 (Λουξεμβούργο) 1-3 παρ. (συν. 4-5)

Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) – ΑΙΚ (Σουηδία) 2-0 (συν. 3-2)

Ομόνοια (Κύπρος) – Αράζ Νάχτσιβαν (Αζερμπαϊτζάν) 5-0 (συν. 9-0)

Πακς (Ουγγαρία) – Πολίσια Ζιτόμιρ (Ουκρανία) 2-1 (συν. 2-4)

Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) – Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1 (συν. 1-4)

Χάμαρμπι (Σουηδία) – Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 0-1 (συν. 0-1)

Άρντα (Βουλγαρία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0 (συν. 3-0)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-1 (συν. 0-4)

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) – Ρίγα (Λετονία) 3-1 (συν. 3-4)

Μπρόντμπι (Δανία) – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 4-0 (συν. 4-3)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) – Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-2 (συν. 1-2)

Μπεσίκτας (Τουρκία) – Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 3-2 (συν. 7-3)

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 2-0, 5-4 πεν. (συν. 2-2)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Λουγκάνο (Ελβετία) 2-4 (συν. 7-4)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Σίλκεμποργκ (Δανία) 2-2 (συν. 3-2)

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 4-3 παρ. (συν. 4-6)

Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) – Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 3-1 παρ. (συν. 4-3)

Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) – Βίκινγκουρ Γκότα (Νησιά Φερόε) 2-0 (συν. 3-2)

Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 4-5 πεν. (συν. 2-2)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-1 (συν. 4-5)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο) – Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) 3-0 (συν. 5-3)

Εγκνατία (Αλβανία) – Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) 2-4 (συν. 2-4)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Μπαλκάνι (Κόσοβο) 4-0 (συν. 4-1)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 0-0 (καν. 3-0)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Παρτιζάν (Σερβία) 2-3 (συν. 4-3)