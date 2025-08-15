sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Ανεπανάληπτη πρόκριση για την Μπρόντμπι (4-0) – Όλα τα αποτελέσματα
Conference League 15 Αυγούστου 2025 | 00:54

Η Μπρόντμπι επικράτησε με 4-0 της Βίκινγκουρ, ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου αγώνα και πέρασε στα playoffs του Conference League – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Μυθική πρόκριση για την Μπρόντμπι στα playoffs του Europa Conference League, με τους Δανούς να επικρατούν στη ρεβάνς της Βίκινγκουρ με 4-0, να ανατρέπουν το 3-0 του πρώτου αγώνα του Ρέκιαβικ και να παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, η Άλκμααρ «δίπλωσε» τις νίκες της απέναντι στη Βαντούζ, επικρατώντας εκτός έδρας με 1-0 και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πέρασε πανηγυρικά στα playoffs, με συνολικό σκορ 4-0. Πρόκριση και για την Σάμροκ Ρόβερς, που κέρδισε εντός έδρας με 4-0 την Μπάλκανι, η οποία δεν κατάφερε να υπερασπιστεί στο 1-0 του πρώτου αγώνα.

Αντίθετα, η Αούστρια Βιέννης αποκλείστηκε από την Οστράβα μετά το 1-1 (σ.σ είχε χάσει 4-3 στο πρώτο ματς), ενώ εκτός συνέχειας έμεινε και η Παρτίζαν, η οποία λύγισε στα πέναλτι από τη Χιμπερνιαν στο Εδιμβούργο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Αστάνα (Καζακστάν) – Λοζάνη (Ελβετία) 0-2 (1-5 συν.)
Αραράτ (Αρμενία) – Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2 (συν. 2-6)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 0-2 (συν. 0-3)
ΦΚΙ Λεβάντια – Ντιφερντάνζ 03 (Λουξεμβούργο) 1-3 παρ. (συν. 4-5)
Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) – ΑΙΚ (Σουηδία) 2-0 (συν. 3-2)
Ομόνοια (Κύπρος) – Αράζ Νάχτσιβαν (Αζερμπαϊτζάν) 5-0 (συν. 9-0)
Πακς (Ουγγαρία) – Πολίσια Ζιτόμιρ (Ουκρανία) 2-1 (συν. 2-4)
Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) – Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1 (συν. 1-4)
Χάμαρμπι (Σουηδία) – Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 0-1 (συν. 0-1)
Άρντα (Βουλγαρία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0 (συν. 3-0)
Βαντούζ (Λιχτενστάιν) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-1 (συν. 0-4)
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) – Ρίγα (Λετονία) 3-1 (συν. 3-4)
Μπρόντμπι (Δανία) – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 4-0 (συν. 4-3)
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) – Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-2 (συν. 1-2)
Μπεσίκτας (Τουρκία) – Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) 3-2 (συν. 7-3)
Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 2-0, 5-4 πεν. (συν. 2-2)
Τσέλιε (Σλοβενία) – Λουγκάνο (Ελβετία) 2-4 (συν. 7-4)
Γιαγκελόνια (Πολωνία) – Σίλκεμποργκ (Δανία) 2-2 (συν. 3-2)
Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 4-3 παρ. (συν. 4-6)
Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) – Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 3-1 παρ. (συν. 4-3)
Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) – Βίκινγκουρ Γκότα (Νησιά Φερόε) 2-0 (συν. 3-2)
Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 4-5 πεν. (συν. 2-2)
Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-1 (συν. 4-5)
Βίρτους (Σαν Μαρίνο) – Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) 3-0 (συν. 5-3)
Εγκνατία (Αλβανία) – Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) 2-4 (συν. 2-4)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Μπαλκάνι (Κόσοβο) 4-0 (συν. 4-1)
Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 0-0 (καν. 3-0)
Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Παρτιζάν (Σερβία) 2-3 (συν. 4-3)

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
Παναθηναϊκός 15.08.25

Μία... ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου αργεντινού μεσοεπιθετικού Βιθέντε Ταμπόρδα που αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς.

Σύνταξη
Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
«Επεκτατικό σχέδιο» 15.08.25

Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την αποικιοκρατική πολιτική, καθώς και την ιδέα για το Μεγάλο Ισραήλ που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
Super League 15.08.25

Πάει για διπλό χτύπημα ο Παναθηναϊκός με Ουναΐ και Ταμπόρδα

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ οριστικοποιεί και τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με διπλή ενίσχυση μεσοεπιθετικά με τους Ουναΐ και Ταμπόδα. Έρχεται για υπογραφές ο Καλάμπρια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Κατά Βούτσιτς 15.08.25

Διαδηλωτές σπάνε κυβερνητικά γραφεία και συγκρούονται με την αστυνομία στη Σερβία

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές για τη διακυβέρνηση Βούτσιτς στη Σερβία, όπου για δεύτερη μέρα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
