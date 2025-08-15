Η αθλήτρια της εθνικής ομάδας καταδύσεων της Τουρκίας και ελεύθερη δύτρια Γιασεμίν Ουλουτσάν βούτηξε σε ένα ναυάγιο αεροπλάνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή Κας της Αττάλειας με μία μόνο ανάσα. Η Ουλουτσάν ως έμπειρη «γοργόνα» της ελεύθερης κατάδυσης κράτησε την αναπνοή της για έξι λεπτά πριν καταδυθεί στα βάθη και κολυμπήσει γύρω από το ναυάγιο.

Το βίντεο με τις στιγμές της κατάδυσης της Ουλουτσάν έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως γιατί τα ενωμένα βατραχοπέδιλα θυμίζουν ουρά γοργόνας. Οι δεξιότητες ελεύθερης κατάδυσης της αθλήτριας της εθνικής Τουρκίας επέτρεψαν στους θεατές να απολαύσουν το εκπληκτικό υποβρύχιο τοπίο.

Η Γιασεμίν μάλιστα έχει ξεπεράσει τα 80 μέτρα σε βάθος στην ελεύθερη κατάδυση και είναι από τις πιο γνωστές δύτριες της χώρας. Κάνει μαθήματα καταδύσεων αλλά δεν μένει εκεί, καθώς είναι και καλλιτέχνιδα σε υποβρύχιες χορογραφίες και φωτογραφήσεις.

Περισσότερα για την «γοργόνα» της εθνικής ομάδας καταδύσεων της Τουρκίας

