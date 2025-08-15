Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο
Η αθλήτρια της εθνικής ομάδας καταδύσεων της Τουρκίας και ελεύθερη δύτρια Γιασεμίν Ουλουτσάν βούτηξε σε ένα ναυάγιο αεροπλάνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή Κας της Αττάλειας με μία μόνο ανάσα. Η Ουλουτσάν ως έμπειρη «γοργόνα» της ελεύθερης κατάδυσης κράτησε την αναπνοή της για έξι λεπτά πριν καταδυθεί στα βάθη και κολυμπήσει γύρω από το ναυάγιο.
Το βίντεο με τις στιγμές της κατάδυσης της Ουλουτσάν έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως γιατί τα ενωμένα βατραχοπέδιλα θυμίζουν ουρά γοργόνας. Οι δεξιότητες ελεύθερης κατάδυσης της αθλήτριας της εθνικής Τουρκίας επέτρεψαν στους θεατές να απολαύσουν το εκπληκτικό υποβρύχιο τοπίο.
Η Γιασεμίν μάλιστα έχει ξεπεράσει τα 80 μέτρα σε βάθος στην ελεύθερη κατάδυση και είναι από τις πιο γνωστές δύτριες της χώρας. Κάνει μαθήματα καταδύσεων αλλά δεν μένει εκεί, καθώς είναι και καλλιτέχνιδα σε υποβρύχιες χορογραφίες και φωτογραφήσεις.
Περισσότερα για την «γοργόνα» της εθνικής ομάδας καταδύσεων της Τουρκίας
‘The Spirit’
More than just flesh and bones.
Going live today at 11am PST | 6pm GMT on @foundation with 0.1 Ξ reserve.
Would you like to dive deep into ‘The Spirit’ and see how it surfaces? Let’s go! 🧵 pic.twitter.com/CeBlyyPwWe
— Serap Görünme (@serapgorunme) May 31, 2024
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Beautiful hills, trees swaying over sparkling beaches, and diving opportunities make Kaş the hip spot for active summer vacations. #Antalya
📸 IG: yasemin_ulucan pic.twitter.com/N3rBwpynZD
— Go Türkiye (@GoTurkiye) June 30, 2023
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
