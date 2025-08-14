Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Η «επιστράτευση» που λυγίζει την Ευρώπη

Το Coppa Africa επιστρέφει τον Δεκέμβριο (21/12/2025 – 18/01/2026), αυτή τη φορά στο Μαρόκο, και αρκετές ομάδες της Serie A καλούνται να διαχειριστούν τις απουσίες σημαντικών παικτών που θα ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες. Το πρόβλημα αγγίζει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Το φαινόμενο δεν είναι νέο – στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2024 στην Ακτή Ελεφαντοστού, 22 παίκτες που αγωνίζονταν στην Ιταλία συμμετείχαν στο τουρνουά. Φέτος, ο αριθμός των πιθανών «εκλεκτών» αγγίζει ξανά τους 30, αλλά οι τελικές αποστολές αναμένεται να περιλαμβάνουν περίπου 20 παίκτες από τη Serie A.

Αν και οι «μεγάλοι» του ιταλικού ποδοσφαίρου επηρεάζονται ελάχιστα, δεν ισχύει το ίδιο για τις ομάδες μεσαίας και μικρότερης δυναμικότητας, που έχουν επενδύσει σε ταλαντούχους και σχετικά οικονομικούς Αφρικανούς ποδοσφαιριστές.

Οι «μεγάλοι» με τις λιγότερες απώλειες

Η Νάπολι δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες, καθώς μοναδικός υποψήφιος για το τουρνουά είναι ο Καμερουνέζος μέσος Ανγκισά, ο οποίος ετοιμάζεται για την τέταρτη του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η Γιουβέντους και η Ίντερ δεν διαθέτουν Αφρικανούς παίκτες στις τάξεις τους, ενώ η Μίλαν έχει δύο πιθανές απώλειες: τον Νιγηριανό εξτρέμ Σάμουελ Τσουκουέζε και τον Αλγερινό μέσο Ισμαέλ Μπενασέρ, ο οποίος πάντως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από το σύλλογο.

Η Αταλάντα, εφόσον παραχωρήσει τον σούπερ σταρ Λούκμαν (Νιγηρία), θα μείνει μόνο με τον αμυντικό Κοσουνού(Ακτή Ελεφαντοστού), ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο το 2024.

Η Ρόμα πιθανότατα θα δει τον κεντρικό αμυντικό Εβάν Ντίκα να ενισχύει την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού, ενώ ο Μαροκινός Ελ Αϊναουί ίσως συμμετάσχει αν προωθηθεί από την U23. Από την πλευρά της, η Λάτσιο διαθέτει τρεις πιθανούς εκπροσώπους: τον Μπουλαγιέ Ντιά (Σενεγάλη), τον Ντέλε-Μπασίρου (Νιγηρία) και τον Μπελαγιανέ(Μαρόκο).

Οι ομάδες της μεσαίας και χαμηλής βαθμολογικής ζώνης είναι εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο, καθώς έχουν αρκετούς ποδοσφαιριστές από την αφρικανική ήπειρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Λέτσε: η πιο «ευάλωτη» ομάδα, με πέντε παίκτες που μπορεί να φύγουν: Μπάντα (Ζάμπια), Κουλι μπαλί (Μάλι), Γκασπάρ ( Ανγκόλα), Ράφια (Τυνησία) και Κόναν Εντρί (Ακτή Ελεφαντοστού).

μπαλί (Μάλι), Γκασπάρ ( Ανγκόλα), Ράφια (Τυνησία) και Κόναν Εντρί (Ακτή Ελεφαντοστού). Ουντινέζε: έχει στο ρόστερ της τους Οκόγε (Νιγηρία, τερματοφύλακας), Καμαρά (Ακτή Ελεφαντοστού), Ζεμούρα ( Ζιμπάμπουε) και Ρουί Μοντέστο (Ανγκόλα).

Ζιμπάμπουε) και Ρουί Μοντέστο (Ανγκόλα). Τορίνο: κινδυνεύει να χάσει τρεις παίκτες: τον Αμπουκλάλ και τον Μασίνα (Μαρόκο), και τον Σαούλ Κόκο(Ισημερινή Γουινέα).

Φιορεντίνα: πιθανές απουσίες οι Κουαμέ (Ακτή Ελεφαντοστού) και Μάικλ Ρίτσαρντσον (Μαρόκο), χάλκινος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Κόμο: ο Ντιάο (Σενεγάλη) είναι υποψήφιος για την αποστολή, ενώ η Κρεμονέζε ίσως δει τους Οκερέκε (Νιγηρία) και Πικέλ (Κονγκό) να αποχωρούν.

Βερόνα: υπολογίζεται πως θα χάσει τους Τσατσούα (Καμερούν) και Νιάς (Σενεγάλη).

Κάλιαρι: ενδέχεται να αποχαιρετήσει για έναν μήνα τον Λουβούμπο (Ανγκόλα).

Ένας μήνας με απουσίες και ανακατατάξεις

Η απουσία αυτών των παικτών από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και κυρίως από τη Serie A, είναι διαχρονικά αντικείμενο συζήτησης. Η χειμερινή διεξαγωγή της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τα καλοκαιρινά Euro και Μουντιάλ, δημιουργεί προβλήματα στους συλλόγους, ειδικά αν οι παίκτες φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά ή τα ημιτελικά, χάνοντας έως και 6 αγωνιστικές.

Η απουσία βασικών ποδοσφαιριστών μπορεί να κοστίσει βαθμούς, να αλλάξει τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα και να φέρει ευκαιρίες σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Το σίγουρο είναι ότι, μέχρι να ξεκινήσει το τουρνουά, οι λίστες μπορούν να αλλάξουν, με νέες κλήσεις, τραυματισμούς ή μεταγραφές να ανακατεύουν την τράπουλα.

Πιθανοί παίκτες της Serie A στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 (ανά ομάδα):

Αταλάντα: Κοσουνού (Ακτή Ελεφαντοστού), Λούκμαν (Νιγηρία)

Κάλιαρι: Λουβούμπο (Ανγκόλα)

Κόμο: Ντιάο (Σενεγάλη)

Κρεμονέζε: Οκερέκε (Νιγηρία), Πικέλ (Κονγκό)

Φιορεντίνα: Κουαμέ (Ακτή Ελεφαντοστού), Ρίτσαρντσον (Μαρόκο)

Λάτσιο: Ντιά (Σενεγάλη), Ντέλε-Μπασίρου (Νιγηρία), Μπελαγιανέ (Μαρόκο)

Λέτσε: Κουλιμπαλί (Μάλι), Μπάντα (Ζάμπια), Γκασπάρ (Ανγκόλα), Ράφια (Τυνησία), Εντρί (Ακτή Ελεφαντοστού)

Μίλαν: Τσουκουέζε (Νιγηρία), Μπενασέρ (Αλγερία)

Ρόμα: Ντίκα (Ακτή Ελεφαντοστού), Ελ Αϊναουί (Μαρόκο)

Τορίνο: Αμπουκλάλ, Μασίνα (Μαρόκο), Κόκο (Γουινέα Ισημερινός)

Ουντινέζε: Καμαρά (Ακτή Ελεφαντοστού), Οκόγε (Νιγηρία), Ρουί Μοντέστο (Ανγκόλα), Ζεμούρα (Ζιμπάμπουε)

Βερόνα: Νιάς (Σενεγάλη), Τσατσούα (Καμερούν)