Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε!

«Η επιλογή του Μαρόκου ως διοργανώτρια χώρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής CAN 2025 δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της αποδεδειγμένης εμπειρίας του στη διοργάνωση διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων», επισημαίνει η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF – Confederation of African Football) σε δελτίο τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα της, με σαφείς αναφορές στην επιτυχία του Βασιλείου στη διοργάνωση του Πρωταθλήματος Εθνών Αφρικής (CHAN-2018), του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Γυναικών (WAFCON 2022 – Women’s Africa Cup of Nations), αλλά και του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA 2023.

«Χάρη στις διεθνών προδιαγραφών υποδομές του, τους ενθουσιώδεις φιλάθλους και την αναγνωρισμένη εμπειρία του στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, το Μαρόκο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ένα Κύπελλο Εθνών Αφρικής που θα επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της διοργάνωσης», αναφέρεται στο δελτίο τύπου, υπενθυμίζοντας τον «ενθουσιασμό» που είχε ξεσηκώσει η ανακοίνωση της επιλογής του Μαρόκου ως διοργανώτρια χώρα του Κυπέλλου CAN 2025, στις 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι εγκαταστάσεις του Μαρόκο

Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου αξιολόγησε της μεγάλης κλίμακας αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει το Μαρόκο, όπως το αθλητικό συγκρότημα Mohammed V στην Καζαμπλάνκα, το συγκρότημα Prince Moulay Abdellah στο Ραμπάτ, τα μεγάλα γήπεδα (Grand stade) σε Ταγγέρη, Αγκαντίρ και Μαρακές, καθώς και το αθλητικό συγκρότημα της Φεζ.

Η έναρξη του Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ ο τελικός θα λάβει χώρα στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 19:00 στο Ραμπάτ.