ΑΕΚ: «Απολύτως στο χέρι μας να μην πάθουμε νέα ζημιά και να προστατέψουμε την ομάδα»

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (14/8,21:00) τον Άρη Λεμεσού στην «Opap Arena» με μοναδικό στόχο να κλειδώσει την νίκη για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League.

Ωστόσο, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης η «Ένωση» εξέδωσε ενημέρωση προς τον κόσμο της και κάλεσε τους φιλάθλους να προστατεύσουν την ομάδα προκειμένου να μην υπάρξει νέα τιμωρία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Φίλοι της ΑΕΚ

Απόψε, στην ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού (21.00), το Βόρειο «Πέταλο» της OPAP Arena θα είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας που ενεργοποιήθηκε για τα λάθη μας στο πρώτο ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Δυστυχώς, όχι μόνο ενεργοποιήθηκε η ποινή που είχαμε σε αναστολή, αλλά πλέον έχουμε νέα τιμωρία μιας αγωνιστικής για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου, επίσης σε αναστολή.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της νέας τιμωρίας είναι απλός: Δεν ανάβει ΟΥΤΕ ΕΝΑ καπνογόνο, ΟΥΤΕ ΕΝΑ βεγγαλικό, ΟΥΤΕ ΜΙΑ φωτοβολίδα, ΟΥΤΕ ΕΝΑ στρόμπο, δεν πέφτει ΟΥΤΕ ΕΝΑ αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι απολύτως στο χέρι μας να μην πάθουμε και νέα ζημιά και πρέπει όλοι να προστατέψουμε την ΑΕΚ.

Οι θύρες της OPAP Arena ανοίγουν στις 18.00. Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο. Απαγορεύονται τα πανό με αντιαθλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι περιμετρικά του γηπέδου.

Το σύστημα ασφαλείας με κάμερες από την ώρα που ανοίγουν οι θύρες είναι στον απόλυτο έλεγχο της αστυνομίας. Ήδη υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για παραβάτες σε προηγούμενα παιχνίδια. Μη βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο χωρίς λόγο.

Στηρίζουμε την ομάδα ΜΟΝΟ με τη φωνή μας και πάμε για την πρόκριση».