Evangelia: Πρόκειται να παντρευτεί στην Κρήτη με τον σύντροφο της Τζέι

Η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια Evangelia ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της Τζέι, μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε τον Μάρτιο.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πρόταση και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της.

«Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά ‘θα με παντρευτείς;’. Και φυσικά του απάντησα ‘ναι’.»

Τι δήλωσε σχετικά η Evangelia

«Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά ‘θα με παντρευτείς;’. Και φυσικά του απάντησα ‘ναι’. Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι, έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού», είπε η Evangelia.

«Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη.»

Όσο για τον τόπο που θα πραγματοποιηθεί ο γάμος, η Evangelia εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει στον τόπο της, την Κρήτη.

«Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού», δήλωσε η Evangelia.

Η Evangelia είναι Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τους μοναδικούς μοντέρνους pop ήχους σε συνδυασμό με παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους, φωτογραφήθηκε για το περιοδικό ΟΚ! στην Κρήτη και μίλησε για τα σχέδια γάμου που κάνει με τον σύντροφό της.