Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Αυγούστου 2025 | 06:01

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Spotlight

Ο χορός εκατομμυρίων που έχει στηθεί στην ελληνική κτηματαγορά τα τελευταία χρόνια καλά κρατεί. Χιλιάδες ακίνητα αλλάζουν χέρια. Πολλά μάλιστα πωλούνται σε τιμές που προκαλούν ζάλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεταβίβαση επαγγελματικού ακινήτου επιφάνειας 44 τ.μ. του 1984 στη Γλυφάδα στην τιμή των 175 εκατ. ευρώ, με την εμπορική αξία να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 4 εκατ. ευρώ το τετραγωνικό μέτρο όταν η αντικειμενική αξία της περιοχής έχει οριστεί στα 3.200 ευρώ/τ.μ.

Παρά την άνοδο που συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές των ακινήτων, στο μέτωπο των μεταβιβάσεων η κινητικότητα είναι έντονη, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ σε ανοδική τροχιά κινούνται οι γονικές παροχές και δωρεές λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.

Από την αρχή του έτους και μέχρι τα μέσα Ιουλίου είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ:

n118.600 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, με τον φόρο μεταβίβασης που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει τα 308,6 εκατ. ευρώ.

n 55.876 δηλώσεις για γονικές παροχές ακινήτων, με τον φόρο να φτάνει τα 13,1 εκατ. ευρώ, καθώς οι περισσότερες μεταβιβάσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.

n 36.583 δηλώσεις δωρεών στις οποίες βεβαιώθηκε φόρος 11 εκατ. ευρώ.

n 70.421 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς με φόρο ύψους 87,05 εκατ. ευρώ.

Τα συμβόλαια

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια πάνω από 18.000 ακίνητα συνολικής αξίας 1,89 δισ. ευρώ.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στην πρώτη θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Μεταβιβάσεων Ακινήτων, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.500 αγοραπωλησίες ακινήτων.

Η συνολική αξία τους υπερβαίνει τα 280 εκατ. ευρώ. Οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων εντοπίζονται στη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη, τη Βούλα, την Κηφισιά, το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη.

Στο κέντρο της Αθήνας ένα επαγγελματικό ακίνητο επιφάνειας 860,1 τ.μ. σε διατηρητέο κτίσμα αγοράστηκε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, στην τιμή των 15.581.410 ευρώ ή 18.115 ευρώ το τετραγωνικό, όταν η τιμή ζώνης στην περιοχή ανέρχεται σε 4.500 ευρώ το τ.μ. Στην ίδια περιοχή ένα άλλο επαγγελματικό ακίνητο 226,76 τ.μ. πωλήθηκε στην τιμή των 11.869.762 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η τιμή ζώνης είναι στα επίπεδα των 4.500 ευρώ το τ.μ., ενώ η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 52.345 ευρώ το τ.μ. Στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά πωλήθηκε ημιτελής κατοικία 330,3 τ.μ., με τίμημα 3.769.000 ευρώ (Απρίλιος 2025). Η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 6.850 ευρώ και η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 7.538 ευρώ το τ.μ., αν και ημιτελές.

Στη Βάρη, μια μονοκατοικία 401,93 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 484,95 τ.μ. πωλήθηκε έναντι 3.300.000 ευρώ. Στην περιοχή η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.600 ευρώ το τ.μ.

Η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 8.210 ευρώ το τ.μ. Μια άλλη μονοκατοικία, στη Μύκονο, επιφάνειας 359,6 τ.μ. πωλήθηκε προς 3.800.000 ευρώ ή 10.567 ευρώ το τετραγωνικό, όταν η τιμή ζώνης στην περιοχή ανέρχεται στα 1.050 ευρώ το τ.μ.

Οσον αφορά το είδος των ακινήτων, τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο Μητρώο δείχνουν ότι 9.343 είναι διαμερίσματα συνολικής αξίας 952,12 εκατ. ευρώ, 1.760 είναι μονοκατοικίες συνολικής αξίας 186,17 εκατ. ευρώ, 2.736 οικόπεδα συνολικής αξίας 382,88 εκατ. ευρώ, 820 θέσεις στάθμευσης συνολικής αξίας 8,6 εκατ. ευρώ.

Η ψαλίδα

Η άνοδος στις τιμές των ακινήτων στην αγορά έχει ανοίξει την ψαλίδα μεταξύ αντικειμενικών αξιών και εμπορικών τιμών, με τις μεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται κυρίως στις ακριβές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, των νότιων και βόρειων προαστίων του Λεκανοπεδίου. Παρότι σε πολλές εμπορικές περιοχές τα συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων γίνονται σε τιμές οι οποίες είναι πολλαπλάσιες των αντικειμενικών αξιών, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει αποφασίσει να μην «πειράξει» τα επίπεδα των τιμών ζώνης μέχρι και το 2027 για να μην επιβαρυνθούν όσοι αποκτούν ακίνητα.

Εκτιμήσεις

Ωστόσο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνέχιση της ανόδου των τιμών σε συνδυασμό με την έλλειψη προσφοράς και τα γραφειοκρατικά εμπόδια εντείνουν τη στεγαστική κρίση. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ονομαστικές τιμές των διαμερισμάτων εξακολουθούν να αυξάνονται, αν και με πιο ήπιο ρυθμό.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 6,8% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 10,9% του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Περαιτέρω αύξηση των τιμών στις κατοικίες εκτιμάται ότι θα περιορίσει ακόμα περισσότερο τη ζήτηση, ιδίως στις περιοχές όπου οι τιμές έχουν ξεφύγει από τα επίπεδα που μπορεί να αντέξει ο μέσος αγοραστής.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Stream newspaper
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62

Κλειδί το ανήλικο τέκνο με γονείς ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Λιγότεροι από 40.000 μπορούν να αποχωρήσουν, αξιοποιώντας μεταβατικές διατάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

