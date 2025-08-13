Tα απίστευτα ρεκόρ του αστέρα του επί κοντώ Aρμάντ Ντουπλάνιτς

Ο Σουηδός υπεραθλητής, Αρμάντ Ντουπλάντις, πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά στην καριέρα του, καθώς ξεπέρασε τα 6,29 στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης. Ωστόσο τα επιτεύγματα του δεν περιορίζονται μόνο στο να βελτιώνει τις επιδόσεις στο αγαπημένο του αγώνισμα αλλά γράφει ξεχωριστή ιστορία όχι μόνο στο επι κοντώ, αλλά στον παγκόσμιο κλασικό αθλητισμό.

Το 6,29 είναι το τρίτο παγκόσμιο ρεκόρ που καταρρίπτει φέτος και το τέταρτο από τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι τον περασμένο Αύγουστο. Επίσης με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στη γαλλική πρωτεύουσα έγινε ο πρώτος αθλητής μετά τον Μπομπ Ρίτσαρντς το 1956, που υπερασπίστηκε με επιτυχία έναν Ολυμπιακό τίτλο στο επί κοντώ.

Ο Ντουπλάντις έγραψε για πρώτη φορά το όνομα του στη λίστα των κατόχων παγκοσμίου ρεκόρ, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα, ξεπερνώντας τον Γάλλο Λαβιλενί που είχε 6,16, επίδοση που είχε μείνει σταθερή για σχεδόν έξι χρόνια.

Και τα 13 παγκόσμια ρεκόρ του Ντουπλάντις ήταν κατά ένα εκατοστό μεγαλύτερα, αποσπώντας φυσικά έτσι χρήματα, τόσο από τους χορηγούς όσο και από την World Athletics που του δίνει 100.000 δολάρια.

Αήττητος για 36 αγώνες ο Ντουπλάντις

Εχει πάρει μέρος σε 32 από τους 44 αγώνες όπου ένας αθλητής έχει ξεπεράσει τουλάχιστον τα 6,10 μέτρα και αυτή τη στιγμή έχει συμπληρώσει ένα σερί 36 νικών σε αγώνες, οι οποίοι χρονολογούνται από τον Αύγουστο του 2023, όταν κέρδισε τον Παγκόσμιο τίτλο στη Βουδαπέστη.

Ο Ντουπλάντις μπορεί να χαρακτηριστεί και υπεραθλητής, καθώς είναι αποδεδειγμένα χαρισματικός αθλητής. Λόγω της απίστευτης ταχύτητας έχει καλύτερη επίδοση 10,37 δευτερόλεπτα στα 100 μέτρα, σε αγώνα επίδειξης στη Ζυρίχη της Ελβετίας, όταν αγωνίστηκε με τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στα 400 μέτρα, Κάρστεν Γουόρχολμ.

Προέρχεται από μια οικογένεια αθλητών του άλματος επί κοντώ, με τους μεγαλύτερους αδελφούς του να είναι επίσης επικοντιστές, ενώ ο πατέρας και προπονητής του Γκρεγκ αγωνίστηκε με τις ΗΠΑ. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ντουπλάντις άρχισε να ασχολείται με το άλμα επι κοντώ από νεαρή ηλικία στην αυλή του και εξακολουθεί να έχει τα καλύτερα ρεκόρ στις ηλικιακές ομάδες από επτά έως 12 ετών.

Η μικρότερη αδερφή του Ντουπλάντις, Γιοχάνα, ακολουθεί επίσης τα βήματά του. Όπως και ο Αρμάντ έτσι και αυτή σπουδάζει τώρα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα, την πολιτεία στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν αυτός και τα αδέρφια του, με τον πατέρα του να είναι Αμερικανός και η μητέρα του Σουηδέζα, υπηκοότητα που ο ίδιος επέλεξε.