Έπος: Μητέρα παίκτη εισέβαλλε σε αγώνα χόκεϊ για να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή (vid)
Στην Τσεχία μητέρα ενός παίκτη χόκεϊ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή και να υπερασπιστεί τον γιο της.
Δεν είναι μόνο η Ελληνίδα μάνα που μπορεί να κάνει υπερβολικά πράγματα για το παιδί της τελικά, αλλά και μία από την Τσεχία όταν ο γιος της, αθλητής χόκεϊ, αδικείται.
Στην Τσεχία, η μητέρα ενός αθλητή χόκεϊ αποφάσισε να… εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να υπερασπιστεί τον γιό της και την ομάδα του.
Συγκεκριμένα, η ίδια πίστευε πως μία διαιτητική απόφαση ήταν λάθος και μπήκε με… έντονο ύφος στον πάγο, με τον ρέφερι της αναμέτρησης να τη βγάζει έξω και εκείνα να του δείχνει το μεσαίο… δάχτυλο.
Δείτε το στιγμιότυπο από τον αγώνα χόκεϊ
