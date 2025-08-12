ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.
Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία δηλώνει ότι ξεκινάει ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο. Η ανάρτηση αφορούσε τις κινητοποιήσεις της «Ημέρας Δράσης», Κυριακής 10 Αυγούστου σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.
Η ανάρτηση, η οποία «κατέβηκε» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ γρήγορα, ανέφερε:
«ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: «ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα «να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα».
Επίσης, συνοδευόταν από αφίσα με τα σημεία των συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.
Η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών
Σχολιάζοντας το περιστατικό, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας.
Επίσης, αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για να διασαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση.
Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου:
«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.
»Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».
