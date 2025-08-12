newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία δηλώνει ότι ξεκινάει ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο. Η ανάρτηση αφορούσε τις κινητοποιήσεις της «Ημέρας Δράσης», Κυριακής 10 Αυγούστου σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η ανάρτηση, η οποία «κατέβηκε» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ γρήγορα, ανέφερε:

«ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: «ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα «να σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα».

Επίσης, συνοδευόταν από αφίσα με τα σημεία των συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.

Η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών

Σχολιάζοντας το περιστατικό, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας.

Επίσης, αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για να διασαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου:

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

»Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
«Ανθρωπιστική δυστυχία» 12.08.25

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην αποστολή τους

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη
Διπλωματία 06.08.25

Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη

Συνάντηση είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Μπαντρ Αμπντελατί, με τον τελευταίο να προαναγγέλει συμφωνία για την Μονή Σινά

Σύνταξη
Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία – Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι
Η ανάρτηση 05.08.25

Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία - Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν νέα επικοινωνία, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος - Τι πρότεινε ο Έλληνας πρωθυπουργός, τι συμφωνήθηκε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναμένεται ο διορισμός της στην Ελλάδα – Η διαδικασία στη Γερουσία
Κομματική σύγκρουση 04.08.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναμένεται ο διορισμός της στην Ελλάδα – Η διαδικασία στη Γερουσία

Η ψηφοφορία για τον διορισμό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν αναμένεται πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η Γερουσία επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Επικίνδυνη η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την κυβέρνηση
«Παράνομη ενέργεια» 02.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Επικίνδυνη η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την κυβέρνηση

O ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί την κυβέρνηση «να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα Τουρκίας : Επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής
«Καταδικαστέα απόπειρα» 02.08.25

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα Τουρκίας : Επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ζητεί «εκ νέου, την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων της Ελλάδας, και σε υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, με πλήρη επιστημονική και θεσμική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια
«Έλλειψη σεβασμού» 02.08.25

Σκληρή απάντηση της Αθήνας για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας - Απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια

Η εξαγγελία «θαλάσσιων πάρκων» σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα τονίζει το ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για την τριμερή Λιβύης – Ιταλίας – Τουρκίας – «Νέα διπλωματική ήττα Μητσοτάκη»
«Παρατηρητής εξελίξεων» 01.08.25 Upd: 20:35

Αντιπολιτευτικά πυρά για την τριμερή Λιβύης – Ιταλίας – Τουρκίας – «Νέα διπλωματική ήττα Μητσοτάκη»

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κίνημα Δημοκρατίας και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης για την τριμερή διάσκεψη Λιβύης - Ιταλίας - Τουρκίας που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Ο ισραηλινός αναλυτής που έγραψε για σχέδιο απελευθέρωσης της Κύπρου μιλά στο in: Κανείς δεν επιθυμεί πόλεμο αλλά…
Shay Gal 01.08.25

Ο ισραηλινός αναλυτής που έγραψε για σχέδιο απελευθέρωσης της Κύπρου μιλά στο in: Κανείς δεν επιθυμεί πόλεμο αλλά…

Ο Shay Gal σημειώνει ότι η 51χρονη κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία έχει εξελιχθεί σε άμεση απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο
Τα πύρινα μέτωπα 13.08.25 Upd: 01:35

Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρουν τραυματίες και ασθενείς σε νοσοκομεία: 52 διακομιδές από τα μέτωπα των πυρκαγιών, οι περισσότερες για αναπνευστικά προβλήματα. Ανάμεσά τους δύο τραυματίες πυροσβέστες

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Σύνταξη
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
