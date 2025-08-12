Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Παρί Σεν Ζερμέν- Τότεναμ: Το UEFA Super Cup ζωντανά στο ΜΕGA
Media 12 Αυγούστου 2025 | 12:31

Παρί Σεν Ζερμέν- Τότεναμ: Το UEFA Super Cup ζωντανά στο ΜΕGA

Την αναμέτρηση περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Το MEGA σφυρίζει τη σέντρα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν με τη μετάδοση του UEFA Super Cup, αύριο, Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 22:00.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο UEFA Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, και η κάτοχος του UEFA Europa League, Τότεναμ, αναμετρώνται στο Φριούλι της βόρειας Ιταλίας, στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της χρονιάς.

Μετά τη σαρωτική της πορεία και την κατάκτηση του UEFA Champions League, η Παρί θέλει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της. Εμπόδιο στα σχέδιά της, τα «σπιρούνια», που επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους την απογοητευτική περσινή σεζόν στην Premier League και να ξεκινήσουν δυναμικά τη φετινή τους πορεία.

Θέαμα υψηλού επιπέδου, ένταση και γκολ από τα μεγαλύτερα αστέρια των ευρωπαϊκών γηπέδων έρχονται στο UEFA Super Cup 2025 από την οθόνη του MEGA. Θα κάνει η Παρί Σεν Ζερμέν ιδανικό ξεκίνημα με έναν ακόμα τίτλο ή θα πανηγυρίσει η Τότεναμ το πρώτο της κύπελλο, στην παρθενική της εμφάνιση σε τελικό UEFA Super Cup;

Την αναμέτρηση περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και την απονομή, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του MEGA μεταφέρει τον παλμό του τελικού στην εκπομπή Post-Game, με πρωτοποριακά γραφικά, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης

Το αθλητικό team του MEGA κάνει πρόβα τζενεράλε με ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό τελικό και δηλώνει πανέτοιμο για μια ακόμη σεζόν άρτιας τηλεοπτικής κάλυψης του UEFA Champions League.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση «παίζει» ξανά στο γήπεδο του MEGA, με τους σημαντικότερους αγώνες, αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλες τις φάσεις που γράφουν ιστορία.

Φέτος, στη νέα League Phase του UEFA Champions League, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ρίχνεται στη μάχη και το MEGA θα είναι εκεί σε κάθε του βήμα, με το κύρος και την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αν θέλεις να είσαι ΜΕΣΑ στα σπορ… βάλε MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΤΟΤΕΝΑΜ ΣΤΙΣ 22:00

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:40

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV

Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Επικαιρότητα
Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

inWellness
inTown
Media
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό
Media 05.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό

Πλοίο φάντασμα με «περίεργο» φορτίο • Πληροφορίες ότι μετέφερε δεκάδες τζιπ για πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και για λογαριασμό του στρατάρχη Χαφτάρ

Σύνταξη
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
