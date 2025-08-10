Κοινωνία Ώρα MEGA: Από τη Δευτέρα με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου
Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση.
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει με αδιάκοπο ρυθμό και αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας καθημερινά, από τις 06:00 το πρωί, ενημέρωση υψηλού επιπέδου και πλήρη εικόνα των εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση. Δύο έμπειρες δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό τα νέα της επικαιρότητας, με διεισδυτική ματιά και σύγχρονη προσέγγιση.
Το πρωινό ενημερωτικό magazino του MEGA συνδυάζει αρμονικά την κάλυψη των σημαντικών γεγονότων με τις απαραίτητες «ανάσες», ώστε κάθε ημέρα να ξεκινά με θετική ενέργεια και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι τηλεθεατές.
