Κοινωνία Ώρα MEGA: Σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης στις 6 Αυγούστου

Η ενημέρωση δεν κάνει διακοπές, ούτε τον Αύγουστο, στο MEGA και αυτό ανταμείβεται από τους τηλεθεατές. Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης — τα υψηλότερα της φετινής καλοκαιρινής περιόδου — την Τετάρτη 6 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, το πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού εκτοξεύτηκε στους πίνακες τηλεθέασης με ποσοστό 22,2% στο γενικό σύνολο και 26,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» προπορεύτηκε των ενημερωτικών εκπομπών που προβάλλονται στη ζώνη μετάδοσής της με διαφορά τουλάχιστον 15,2 μονάδων στο δυναμικό κοινό.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η ενημερωτική εκπομπή του MEGA άγγιξε το εντυπωσιακό μερίδιο τηλεθέασης 40,7%.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ζήση Μούσιο και την Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη στο τιμόνι, θα συνεχίσει να προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και τις απαραίτητες καλοκαιρινές «ανάσες» στον τηλεθεατή.

Το δημοσιογραφικό δίδυμο μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες θα δώσει τη σκυτάλη στις Βελίκα Καραβάλτσιου και Σοφία Φασουλάκη, οι οποίες από τις 11 Αυγούστου, με τον ίδιο επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη θετική ενέργεια που χαρακτηρίζουν την εκπομπή, θα συνεχίσουν να αποτελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή για πλήρη ενημέρωση και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.