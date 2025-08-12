Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει στην ιστορία του Διαδικτύου: η εταιρεία επικοινωνιών AOL ανακοίνωσε ότι καταργεί την υπηρεσία dial-up μέσω της οποίας εκατομμύρια Αμερικανοί συνδέθηκαν για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο τη δεκαετία του 1990.

Λιγότεροι από 300.000 χρήστες στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες τηλεφωνικής σύνδεσης το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης. Περισσότεροι από 300 εκατ. χρήστες είχαν πλέον περάσει σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

«Η AOL αξιολογεί τακτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και αποφάσισε να διακόψει την υπηρεσία Dial-up Internet» ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση προς τους Αμερικανούς και Καναδούς συνδρομητές της.

Η υπηρεσία προγραμματίζεται να διακοπεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η τελευταία μέρα που ακούγονται οι χαρακτηριστικοί ήχοι της σύνδεσης που οι παλαιότεροι θυμούνται ακόμα.

«Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Αναπαύσου εν ειρήνη» έγραψε στο Χ ο συνιδρυτής της AOL, επικεφαλής της εταιρείας την περίοδο της επανάστασης του Διαδικτύου τη δεκαετία του 1990.

Την εποχή εκείνη η AOL κατάφερε να κερδίσει μια μεγάλη βάση πελατών στέλνοντας στα σπίτια δωρεάν δισκέτες με το λογισμικό σύνδεσης. Το 1999 η εταιρεία υπερηφανευόταν ότι αντιστοιχούσε στο 40% του χρόνου που περνούν οι Αμερικανοί online.

Το 2000 η εταιρεία συγχωνεύτηκε με την Time Warner σε μια συμφωνία που αργότερα θεωρήθηκε καταστροφική.

Το 2001 εξυπηρετούσε 30 εκατ. συνδρομητές, γρήγορα όμως έμεινε πίσω από τον ανταγωνισμό που προσέφερε τις πρώτες ευρυζωνικές συνδέσεις.

Η AOL ανεξαρτητοποιήθηκε από την Time Warner το 2009 και το 2015 εξαγοράστηκε από την Verizonκαι συγχωνεύτηκε με τη Yahoo.

Σήμερα, η AOL και η Yahoo ανήκουν στην Apollo Global.