12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Χαλκιδική: Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 14:46

Χαλκιδική: Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Το μέτρο θα ισχύσει έως το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Παρατείνεται έως το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (14 Αυγούστου), η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνας Ζωγράφου παρατείνεται έως τις 8 το πρωί της 14ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας στις παρακάτω περιοχές:

– στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

– στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

– στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

– στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

