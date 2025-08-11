Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου μέχρι τις 8 το πρωί της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025.
Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου μέχρι τις 8 το πρωί της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου αποφασίζεται η απαγόρευση στις παρακάτω περιοχές:
– στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
– στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
– στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
– στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
