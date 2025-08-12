Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ωρωπό – Επιχειρούν και εναέρια
Στο σημείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες
Αμεσα οριοθεετήθηκε η φωτιά Ωρωπό που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Πευκόφυτο.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές ενώ από αέρος συνέδραμαν τρία ελικόπτερα.
Δείτε βίντεο
