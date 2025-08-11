Φωτιά κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε κοντά στη λίμνη Βουλκαριά στην Αιτωλοακαρνανία
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας.
Η φωτιά πλησίον της λίμνης Βουλκαριά
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
