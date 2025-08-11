newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Φωτιά κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ελλάδα 11 Αυγούστου 2025 | 15:19

Φωτιά κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε κοντά στη λίμνη Βουλκαριά στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας.

Η φωτιά πλησίον της λίμνης Βουλκαριά

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Πάτησε» και τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Πάτησε» και τις 2.100 μονάδες

Τουρισμός
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 11.08.25

Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Τα ποσά ανά κατηγορία σήμανσης

Για τα πρώτα έξοδα οι πυρόπληκτοι στην Αν. Αττική θα λάβουν 600 ευρώ - Συνεχίζονται οι αυτοψίες - Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος

Σύνταξη
Καταπέλτης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Λάουρα Κοβέσι: Η διαφθορά σκοτώνει – Τα Τέμπη μπορούσαν να αποφευχθούν
Λάουρα Κοβέσι 11.08.25

Καταπέλτης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Λάουρα Κοβέσι: Η διαφθορά σκοτώνει – Τα Τέμπη μπορούσαν να αποφευχθούν

Αν τα ευρωπαϊκά κονδύλια είχαν αξιοποιηθεί σωστά, η τραγωδία στα Τέμπη θα είχε αποφευχθεί, δηλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στο ΑRD, προκαλώντας νέα ταραχή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – «Ευχαριστώ για αυτό το δώρο έστω και για 34 χρόνια»
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 14:38

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Σπαρακτικός επικήδειος από τον Αντώνη Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρέτησε την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Σπαρακτικός ο Αντώνης Σαμαράς: «Ευχαριστώ για αυτό το δώρο έστω και για 34 χρόνια».

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες - βίντεο: Πάνος Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Αλληλεγγύη στη Γάζα 11.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Σύνταξη
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης
Καιρός 11.08.25

Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος - Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης

Γραφήματα του Meteo με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο Σεπτέμβριος στη μέση θερμοκρασία - Οι μεγαλύτερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Γαλλία και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C

Σύνταξη
Γάζα: Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του – και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση
Κόσμος 11.08.25

Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του - και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα - Ήταν μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα που δέχτηκε φονικό ισραηλινό πλήγμα

Σύνταξη
Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε εκπομπή της Σερβίας για το αιώνιο ντέρμπι, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κατάσταση συναγερμού 11.08.25

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία - Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου

Η Ίος επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου Calilo και κερδίζει μία διεθνή διάκριση από το Condé Nast Traveller.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λένα Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» – Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς
Ελλάδα 11.08.25

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» - Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς

Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

Σύνταξη
Αθηνών – Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» – Σοβαρά η οδηγός
Τροχαίο 11.08.25

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» - Σοβαρά η οδηγός (βίντεο)

Η οδηγός του Ι.Χ. που κατέληξε στα βράχια της Αθηνών - Σουνίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ διατηρούσε τις αισθήσεις της κατά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

