Εφιαλτικό βράδυ για 19χρονη στην Πάντοβα: Την απομάκρυναν από τον σύντροφό της και την βίασαν ομαδικά

Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής βίας συγκλόνισε την πόλη της Πάντοβα, μετά τον βίαιο και ομαδικό βιασμό μιας 19χρονης Μαροκινής μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο πρώην στρατιωτικής βάσης.

Η καταγγελία του περιστατικού έγινε γνωστή μετά την παρέμβαση κατοίκων της περιοχής, που άκουσαν κραυγές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η επίθεση και η καταγγελία

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα τη νύχτα της 8ης Ιουλίου, όταν η νεαρή κοπέλα, μαζί με τον 22χρονο Αλγερινό φίλο της, βρήκαν καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της πρώην στρατιωτικής βάσης Allegri.

Ξαφνικά, τρεις άνδρες τυνησιακής υπηκοότητας, με ποινικό μητρώο, εισέβαλαν στον χώρο.

Αρχικά, οι δράστες άρπαξαν το κινητό της κοπέλας και τα μικρά χρηματικά ποσά που είχε μαζί της.

Οι δράστες ανάγκασαν τον νεαρό άνδρα να απομακρυνθεί, αφήνοντας τη νεαρή γυναίκα στη μόνη της.

Στη συνέχεια, τη μετέφεραν σε διπλανό κτίριο, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δύο από αυτούς τη βίασαν, ενώ ο τρίτος επιτηρούσε τον χώρο.

Μετά την επίθεση, οι δράστες επέστρεψαν το κινητό στη νεαρή, απειλώντας την να μην καλέσει την αστυνομία.

Παρά τις απειλές, η κοπέλα κατάφερε να δει το κινητό της και διαπίστωσε πολλές αναπάντητες κλήσεις από τον σύντροφό της, ο οποίος είχε ήδη ενημερώσει τις αρχές.

Άμεση επέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις

Η άμεση αντίδραση των κατοίκων, που άκουσαν τις κραυγές και ειδοποίησαν την αστυνομία, ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Πάντοβα έφτασαν γρήγορα στο σημείο, βρήκαν το θύμα μαζί με τον σύντροφό της και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους τρεις Τυνήσιους άνδρες, οι οποίοι φέρονται ως δράστες και συνεργός στην υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούνται για ομαδική σεξουαλική βία, ενώ ο τρίτος ως συνεργός σε απειλές και ληστεία.

Οι τρεις άνδρες έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα για τις κατηγορίες αυτές.

Το ζήτημα της ασφάλειας στις εγκαταλελειμμένες περιοχές

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το διαρκές πρόβλημα της ασφάλειας σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και περιφερειακές περιοχές της Πάντοβα.

Τα ερειπωμένα κτίρια, όπως η πρώην στρατιωτική βάση Allegri, συχνά γίνονται χώροι όπου διαπράττονται σοβαρά εγκλήματα, καθώς προσφέρουν εύκολη πρόσβαση και κάλυψη στους δράστες.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση, ζητώντας περισσότερη αστυνόμευση και μέτρα προστασίας, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.