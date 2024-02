Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 13χρονης μπροστά στα μάτια του φίλου της

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου ένα κορίτσι 13 ετών βιάστηκε ομαδικά σε μια δημόσια τουαλέτα μπροστά στα μάτια του φίλου της. Η άτυχη έφηβη, δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο πάρκο Villa Bellini στην Κατάνια της Σικελίας, γύρω στις 7.30 μ.μ. στις 30 Ιανουαρίου, ενώ έκανε βόλτα με τον 17χρονο φίλο της.

Μια ομάδα νεαρών ανδρών ανάγκασε το κορίτσι και τον φίλο της να μπουν σε μια δημόσια τουαλέτα, όπου κάποιοι από αυτούς κρατούσαν τον φίλο πίσω, ενώ άλλοι δύο βίαζαν ομαδικά το κορίτσι.

Πρόκειται για επτά άνδρες -τρεις εκ των οποίων είναι ανήλικοι- οι οποίοι φέρονται να εισήλθαν παράνομα στην Ιταλία μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2023 ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι», αναφέρει η La Repubblica. Οι δράστες προέρχονται από την Αίγυπτο και να είναι ηλικίας 15 έως 19 ετών. «Δύο με άρπαξαν και άλλοι άρπαξαν τον φίλο μου. Και μας πήγαν στην τουαλέτα. Ήταν ένας εφιάλτης, δεν υπήρχε κανένας εκεί εκείνη την ώρα», είπε η κοπέλα στο πρακτορείο.

Η 13χρονη είπε ότι προσπαθούσε να ξεφύγει, όπως και ο φίλος της, αλλά δεν μπορούσαν καθώς ήταν επτά και εκείνοι μόλις δυο. «Δύο από αυτούς με βίασαν, ενώ οι άλλοι παρακολουθούσαν και ανάγκασαν το φίλο μου να βλέπει. Ούρλιαζε και ήταν απελπισμένος. Είπα: «Σας ικετεύω, σας ικετεύω, μη μου κάνετε κακό, αφήστε με να φύγω»».

Ο βιασμός συνεχίστηκε για 30 λεπτά μέχρι που το ζευγάρι μπόρεσε να ξεφύγει και να δραπετεύσει. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι κατάφεραν να πιάσουν τη συμμορία των επτά μέσα σε 24 ώρες.

Το θύμα αναγνώρισε τους δύο ανήλικους φερόμενους ως δράστες του βιασμού, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία. Ο ένας από αυτούς φέρεται να είναι ένας από τους βιαστές, ενώ ο άλλος ήταν ένα από τα αγόρια που παρακολουθούσαν και συγκρατούσαν τον φίλο της κοπέλας. Γενετικό υλικό βρέθηκε σε έναν από τους τρεις ανήλικους.

Ενώ η κοπέλα φέρεται να μπόρεσε να αναγνωρίσει μόνο δύο από τους δράστες της επίθεσης από φόβο μήπως κατηγορήσει κάποιον αθώο, ο φίλος της αναγνώρισε τους άλλους πέντε, αναφέρει η Corriere. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κατάνια, οι επτά ύποπτοι κατηγορούνται για ομαδική σεξουαλική βία.

Δύο από τους υπόπτους – ο ένας από αυτούς ο μεγαλύτερος στα 19 του χρόνια – φέρεται να έχουν βοηθήσει στην έρευνα. Και οι δύο λένε ότι έβλεπαν τον βιασμό, αλλά ισχυρίζονται ότι δεν βίασαν την κοπέλα. Τέσσερις ενήλικες έχουν συλληφθεί, ενώ οι τρεις ανήλικοι κρατούνται στο Κέντρο Πρώτης Προληπτικής Υποδοχής στην Κατάνια.

Ένας από τους ανήλικους προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη όταν επέστρεψε στο σπίτι του για να πάρει μερικά ρούχα, σύμφωνα με την La Repubblica. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία βρισκόταν στην Κατάνια, δήλωσε σοκαρισμένη για τον βιασμό. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στο θύμα και υποσχέθηκε ότι «θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

