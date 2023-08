Οι εισαγγελείς είπαν ότι βρισκόταν σε μια «αποστολή θανάτου» την οποία έβλεπε ως διέξοδο από την τοξική τους σχέση και ότι είχε εντοπίσει τη διαδρομή μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία.

«Οι ενέργειές της ήταν ελεγχόμενες, μεθοδικές και εσκεμμένες. Δεν πρόκειται για ένα περιστατικό απρόσεκτης οδήγησης. Πρόκειται για φόνο» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά η δικαστής.

Mackenzie Shirilla was accused of deliberately slamming her car at 100 mph into a brick wall that killed her 20-year-old boyfriend Dominic Russo and his 19-year-old friend Davion Flanagan. pic.twitter.com/L6r4ONAN54

— Inside Edition (@InsideEdition) August 18, 2023