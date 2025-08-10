Ο Ινίγο Μαρτίνεθ επίσημα συμπαίκτης του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ – «Ο νέος μας πολεμιστής»
H αραβική Αλ Νασρ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ινίγο Μαρτίνεθ έως το 2026.
Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σύμφωνα με την οποία ο Ινίγο Μαρτίνεθ υπέγραψε στην Αλ Νασρ, ήρθε κι η επίσημη επιβεβαίωση από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.
«Η διοίκηση του Αλ Νασρ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ισπανού αστέρα Ινίγο Μαρτίνεθ με ελεύθερη μεταγραφή. Η Αλ Νασρ εκπροσωπήθηκε από τον αθλητικό της διευθυντή, κ. Σιμάο Κουτίνιο Simão Coutinho. Το συμβόλαιο του Ινίγο Μαρτίνεθ με την ομάδα έχει διάρκεια έως το 2026», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν οτι υπάρχει οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.
Ο 34χρονος Ισπανός σέντερ μπακ, είχε έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ζήτησε να μείνει ελεύθερος, κάτι που έγινε τελικά. Μάλιστα προέρχεται από μια πολύ «γεμάτη» σεζόν με 46 εμφανίσεις σε όλες της διοργανώσεις, με την απόδοσή του να κρίνεται σταθερά καλή.
Δείτε παρακάτω τις σχετικές αναρτήσεις για τον Μαρτίνεθ που χαρακτηρίζεται ως «νέος πολεμιστής στην πανοπλία του».
Our new warrior in his armor 🛡💛 pic.twitter.com/iBhOsFybs9
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025
Welcome to the family, hermano 🇪🇸💛 pic.twitter.com/E72VvIhekh
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025
Iñigo Martínez is Nassrawi 🤩#MartínezIsYellow 💛 pic.twitter.com/2BviVr0rwR
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025
