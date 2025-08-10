Μια είδηση που πέρασε στα «ψιλά» των περισσότερων ενημερωτικών ιστοτόπων τις τελευταίες ημέρες είναι πως οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ξαναγράψουν την επιστημονική δουλειά των τελευταίων 25 ετών πάνω στο κλίμα και την κλιματική αλλαγή, φέρνοντάς την στα μέτρα των Ρεπουμπλικανών!

Ακόμα και αν κάποιος υποστηρίζει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ανά χρονικούς κύκλους, όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν πως η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας είναι ανθρωπογενής.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρεί τις προηγούμενες εκδόσεις της κορυφαίας έκθεσης της χώρας για το κλίμα, σε μια τελευταία προσπάθεια να υπονομεύσει την επιστημονική συναίνεση σχετικά με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως αναφέρει το France 24.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο CNN την Τρίτη το βράδυ, ακολουθεί την ανάκληση από την κυβέρνηση της «Endangerment Finding», μιας επιστημονικής διαπίστωσης που υποστηρίζει μια σειρά κανονισμών με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Όταν ρωτήθηκε από την Κέιτλαν Κόλινς του CNN γιατί οι προηγούμενες εκδόσεις της Εθνικής Αξιολόγησης για το Κλίμα δεν ήταν πλέον διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας fracking Ράιτ απάντησε: «Επειδή τις αναθεωρούμε και θα δημοσιεύσουμε ενημερωμένες εκθέσεις και σχόλια σχετικά με αυτές».

Ήταν οι πιο τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες για το κλίμα

Η Εθνική Αξιολόγηση για το Κλίμα, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2000, θεωρείται από καιρό ο ακρογωνιαίος λίθος της κατανόησης της κλιματικής επιστήμης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ (σ.σ. και τον υπόλοιπο κόσμο), καθώς συνθέτει πληροφορίες από ομοσπονδιακές υπηρεσίες και εκατοντάδες εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Προηγούμενες εκδόσεις προειδοποιούσαν με αυστηρούς όρους για τους αυξανόμενους κινδύνους για την οικονομία, τις υποδομές και τη δημόσια υγεία των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν δεν περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση προχώρησε στην απόλυση εκατοντάδων επιστημόνων που εργάζονταν στην έκτη έκδοση.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την Έρευνα της Παγκόσμιας Αλλαγής του 1990, η κυβέρνηση είναι νομικά υποχρεωμένη να υποβάλει την αξιολόγηση του κλίματος στο Κογκρέσο και στον πρόεδρο.

Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή – Ας κάνουμε γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ και το Κογκρέσο, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, προχώρησαν με την ατζέντα τους υπέρ των ορυκτών καυσίμων, καταργώντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την καθαρή ενέργεια μέσω του λεγόμενου «Big Beautiful Bill» και ανοίγοντας περισσότερες οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις για γεωτρήσεις.

Η πρόταση του περασμένου μήνα για την ανάκληση της «Εκτίμησης Κινδύνου» από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος συνοδεύτηκε από τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης για το κλίμα από το υπουργείο Ενέργειας, η οποία συντάχθηκε από αρνητές της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη αμφισβήτησε αν τα θερμοκρασιακά ρεκόρ αυξάνονται πραγματικά (σ.σ. ολόκληροι επιστήμονες και δεν έχουν ένα θερμόμετρο στο σπίτι;) και αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιδεινώνονται.

Επίσης, σύμφωνα με αρκετούς που μίλησαν στο AFP, παραποίησε το έργο των κλιματολόγων που αναφέρθηκαν στην έκθεση και υπονόησε ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να είναι καθαρό όφελος για τη γεωργία, χωρίς αυτό να τεκμαίρεται από κάπου.