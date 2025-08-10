Μία νέα εποχή αρρενωπότητας: Τι είναι ο «performative άντρας» και γιατί τον κοροϊδεύουν οι γυναίκες στο TikTok
Το TikTok έχει γίνει το σημείο αναφοράς για την αποκωδικοποίηση της σύγχρονης αρρενωπότητας, και ο τελευταίος όρος που έχει γίνει viral: Ο «performative άντρας».
- Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
- Απαγχονισμένος εντοπίστηκε άνδρας σε δημοτικό γυμναστήριο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα
- Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Καλώς ήρθατε στην πανδημία των «performative males», μία νέα πραγματικότητα στην σχέση των φύλων.
Ο performative man – σε ελεύθερη μετάφραση «επιδεικτικός άνδρας» – σύμφωνα με το περιοδικό Esquire, είναι μια τάση που έχει ξεπηδήσει από το TikTok και το Instagram και περιλαμβάνει άντρες της gen Z, που επιδεικνύουν ροφήματα matcha, φορουν τσάντες με αναφορές σε underground μπάντες ή την ποπ κουλτούρα και διαβάζουν φεμινιστική λογοτεχνία σε δημόσιους χώρους.
Λέξη-κλειδί εδώ: σε δημόσιους χώρους.
@reel_talk._ Performative Male Final Boss📖🥸 Which Pick Was Best⁉ • • • • • • • #performative #performativemale #feministliterature #malemanipulator #Brainrot #meme #unemployed #unemployment ♬ original sound – Reel Talk
Η κατασκευή μία εικόνας
Στην ουσία του – και αν βασιστούμε στα viral TikToks που κάνουν το γύρο του διαδικτύου – ο αρχέτυπος του performative male αναφέρεται σε μια εκδοχή της αρρενωπότητας που έχει περισσότερο να κάνει με την επίδειξη παρά με το βάθος – μια αρρενωπότητα που εκδηλώνεται για το κοινό, αντί να ενσωματώνεται από μέσα.
Ο performative άνδρας είναι κάποιος που κάνει αυτά τα πράγματα μόνο για να προσελκύσει τις σύγχρονες γυναίκες.
Σύμφωνα με το Esquire, οι άνδρες έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως λάτρεις του «καλλιτεχνικού και εναλλακτικού» στυλ και των αισθητικών επιλογών, προκειμένου να φαίνονται άνδρες ικανοί για συναισθηματικές και διανοητικές συζητήσεις και ώριμοι.
@tenuedeattire we’re ready @Attala #performativemale #performativemen ♬ YOU MAKE ME WANNA – kyoko
Κι αυτό επειδή είναι ένα χαρακτηριστικό που οι γυναίκες εκτιμούν σε έναν πιθανό σύντροφο.
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να πάρει πολλές μορφές: να υιοθετεί παραδοσιακά γυναικεία ενδιαφέροντα για να δείξει συναισθηματική ανοιχτότητα, να υιοθετεί μια επιμελημένη αισθητική που προβάλλει την αυτογνωσία ή να ταυτίζεται φωναχτά με προοδευτικές ιδέες για να φαίνεται κοινωνικά προοδευτικός.
Αν και καμία από αυτές τις ενέργειες δεν είναι εγγενώς ανειλικρινής, η βασική διαφορά έγκειται στην πρόθεση – όταν η αρρενωπότητα γίνεται ένα brand, επιμελημένο για να κερδίσει την αποδοχή του κοινού, αντί για μια εσωτερική ταυτότητα.
Peak performative men pic.twitter.com/p8xjvbpBup
— Jasontheweenster (@Jasonweenster) August 6, 2025
Πού είναι το πρόβλημα;
Με την πρώτη ματιά, είναι η αντίθεση της τοξικής αρρενωπότητας.
Αλλά κάτω από την γυαλιστερή του εμφάνιση κρύβεται η ίδια παλιά επιθυμία: έλεγχος, αναγνώριση, κύρος.
Απλώς έχει επανασυσκευαστεί με πιο χαριτωμένα μπρελόκ και καλύτερο φωτισμό.
Ο επιδεικτικός άντρας δεν είναι εδώ για να γίνει καλύτερος. Είναι εδώ για να θεωρείται καλύτερος.
@saikastyle Never listened to clairo, any song recommendations? #ootd #07 #matcha #labubu #dubaichocolate #clairo #selvedgedenim #japan #baggyjeans #niche ♬ Juna – Clairo
Γεννημένοι στο διαδίκτυο
Αυτό το αρχέτυπο δεν δημιουργήθηκε στο κενό.
Ζούμε σε μια εποχή όπου η εικόνα του εαυτού μας είναι το συνάλλαγμα.
@wiltband come be performative at the wilt shows this weekend 🤭 #band #performative #performativemale #beabadoobee #clairo ♬ original sound – wilt
Όπου όλα μεταδίδονται σε Reels και ιστορίες στο Instagram και η πραγματική προσωπική εξέλιξη θάβεται κάτω από την αισθητική και την φιλοδοξία.
Σε μία κοινωνία που μαθαίνει στους άντρες ότι πρέπει να είναι σκληροί και αρρενωποί η επιδεκτικότητα οποιουδήποτε ρόλου είναι συχνό φαινόμενο.
@soyouwannabefriendsSend this to your performative friends who should be in the next Performative Male Contest in Jakarta♬ Sofia – Clairo
Οι incels και η «επιδημία της αντρικής μοναξιάς», δείχνουν πως σε ένα βαθμό αυτό το σύστημα ταξινόμησης των έμφυλων ρόλων και στερεοτύπων έχει αποτύχει.
Οι άνδρες δεν ξέρουν αν πρέπει να είναι σκληροί, τρυφεροί ή διάσημοι στο Instagram.
Έτσι προσπαθούν να είναι και τα τρία – και καταλήγουν να μην είναι καλά σε κανένα από αυτά.
Memahami «Performative Male»
✨sebuah upaya mengenali fenomena yang lagi rame, a thread:
(📸: Elle India) pic.twitter.com/LwOLtkWtn6
— Toko Buku Deepublish 📚 (@deepublishstore) August 4, 2025
Ταυτόχρονα, σε πολλούς, λείπουν τα συναισθηματικά εφόδια ώστε να είναι ειλικρινώς αυτό που επιδεικνύουν ότι είναι και να αποδέχονται την ίδια τους την ευαλωτότητα.
Εν τέλει, η ίδια η γενιά που δημιούργησε τον επιδεικτικό άνδρα έχει επίσης κουραστεί από αυτόν.
Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικότητα.
Ωστόσο, δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο.
Ακόμα και αυτό το «performativity», δείχνει κάποια πρόοδο στην ανακατανομή των παραδοσιακών ρόλων, ακόμα και αν είναι σε πρώτο επίπεδο επιφανειακή.
Αν αλλάζει κα εξελίσσεται το φαίνεσθαι το ανδρισμού, ίσως αυτή η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει και το είναι.
- Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)
- Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
- «Ακόμη μία ομάδα στην κούρσα διεκδίκησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο»
- Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
- Φωτιά σε αυτοκίνητο στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην Αθηνών – Κορίνθου
- Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις