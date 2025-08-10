magazin
10.08.2025 | 17:40
Φωτιά σε IX σε τούνελ της Αθηνών-Κορίνθου
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 17:01
Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα
Μία νέα εποχή αρρενωπότητας: Τι είναι ο «performative άντρας» και γιατί τον κοροϊδεύουν οι γυναίκες στο TikTok
Go Fun 10 Αυγούστου 2025 | 14:16

Μία νέα εποχή αρρενωπότητας: Τι είναι ο «performative άντρας» και γιατί τον κοροϊδεύουν οι γυναίκες στο TikTok

Το TikTok έχει γίνει το σημείο αναφοράς για την αποκωδικοποίηση της σύγχρονης αρρενωπότητας, και ο τελευταίος όρος που έχει γίνει viral: Ο «performative άντρας».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Καλώς ήρθατε στην πανδημία των «performative males», μία νέα πραγματικότητα στην σχέση των φύλων.

Ο performative man – σε ελεύθερη μετάφραση «επιδεικτικός άνδρας» – σύμφωνα με το περιοδικό Esquire, είναι μια τάση που έχει ξεπηδήσει από το TikTok και το Instagram και περιλαμβάνει άντρες της gen Z, που επιδεικνύουν ροφήματα matcha, φορουν τσάντες με αναφορές σε underground μπάντες ή την ποπ κουλτούρα και διαβάζουν φεμινιστική λογοτεχνία σε δημόσιους χώρους.

Λέξη-κλειδί εδώ: σε δημόσιους χώρους.

@reel_talk._ Performative Male Final Boss📖🥸 Which Pick Was Best⁉ • • • • • • • #performative #performativemale #feministliterature #malemanipulator #Brainrot #meme #unemployed #unemployment ♬ original sound – Reel Talk

Η κατασκευή μία εικόνας

Στην ουσία του – και αν βασιστούμε στα viral TikToks που κάνουν το γύρο του διαδικτύου – ο αρχέτυπος του performative male αναφέρεται σε μια εκδοχή της αρρενωπότητας που έχει περισσότερο να κάνει με την επίδειξη παρά με το βάθος – μια αρρενωπότητα που εκδηλώνεται για το κοινό, αντί να ενσωματώνεται από μέσα.

Ο performative άνδρας είναι κάποιος που κάνει αυτά τα πράγματα μόνο για να προσελκύσει τις σύγχρονες γυναίκες.

Σύμφωνα με το Esquire, οι άνδρες έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως λάτρεις του «καλλιτεχνικού και εναλλακτικού» στυλ και των αισθητικών επιλογών, προκειμένου να φαίνονται άνδρες ικανοί για συναισθηματικές και διανοητικές συζητήσεις και ώριμοι.

@tenuedeattire we’re ready @Attala #performativemale #performativemen ♬ YOU MAKE ME WANNA – kyoko


Κι αυτό επειδή είναι ένα χαρακτηριστικό που οι γυναίκες εκτιμούν σε έναν πιθανό σύντροφο.

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να πάρει πολλές μορφές: να υιοθετεί παραδοσιακά γυναικεία ενδιαφέροντα για να δείξει συναισθηματική ανοιχτότητα, να υιοθετεί μια επιμελημένη αισθητική που προβάλλει την αυτογνωσία ή να ταυτίζεται φωναχτά με προοδευτικές ιδέες για να φαίνεται κοινωνικά προοδευτικός.

Αν και καμία από αυτές τις ενέργειες δεν είναι εγγενώς ανειλικρινής, η βασική διαφορά έγκειται στην πρόθεση – όταν η αρρενωπότητα γίνεται ένα brand, επιμελημένο για να κερδίσει την αποδοχή του κοινού, αντί για μια εσωτερική ταυτότητα.

Πού είναι το πρόβλημα;

Με την πρώτη ματιά, είναι η αντίθεση της τοξικής αρρενωπότητας.

Αλλά κάτω από την γυαλιστερή του εμφάνιση κρύβεται η ίδια παλιά επιθυμία: έλεγχος, αναγνώριση, κύρος.

Απλώς έχει επανασυσκευαστεί με πιο χαριτωμένα μπρελόκ και καλύτερο φωτισμό.

Ο επιδεικτικός άντρας δεν είναι εδώ για να γίνει καλύτερος. Είναι εδώ για να θεωρείται καλύτερος.

@saikastyle Never listened to clairo, any song recommendations? #ootd #07 #matcha #labubu #dubaichocolate #clairo #selvedgedenim #japan #baggyjeans #niche ♬ Juna – Clairo

Γεννημένοι στο διαδίκτυο

Αυτό το αρχέτυπο δεν δημιουργήθηκε στο κενό.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η εικόνα του εαυτού μας είναι το συνάλλαγμα.

@wiltband come be performative at the wilt shows this weekend 🤭 #band #performative #performativemale #beabadoobee #clairo ♬ original sound – wilt


Όπου όλα μεταδίδονται σε Reels και ιστορίες στο Instagram και η πραγματική προσωπική εξέλιξη θάβεται κάτω από την αισθητική και την φιλοδοξία.

Σε μία κοινωνία που μαθαίνει στους άντρες ότι πρέπει να είναι σκληροί και αρρενωποί η επιδεκτικότητα οποιουδήποτε ρόλου είναι συχνό φαινόμενο.

@soyouwannabefriendsSend this to your performative friends who should be in the next Performative Male Contest in Jakarta♬ Sofia – Clairo


Οι incels και η «επιδημία της αντρικής μοναξιάς», δείχνουν πως σε ένα βαθμό αυτό το σύστημα ταξινόμησης των έμφυλων ρόλων και στερεοτύπων έχει αποτύχει.

Οι άνδρες δεν ξέρουν αν πρέπει να είναι σκληροί, τρυφεροί ή διάσημοι στο Instagram.

Έτσι προσπαθούν να είναι και τα τρία – και καταλήγουν να μην είναι καλά σε κανένα από αυτά.


Ταυτόχρονα, σε πολλούς, λείπουν τα συναισθηματικά εφόδια ώστε να είναι ειλικρινώς αυτό που επιδεικνύουν ότι είναι και να αποδέχονται την ίδια τους την ευαλωτότητα.

Εν τέλει, η ίδια η γενιά που δημιούργησε τον επιδεικτικό άνδρα έχει επίσης κουραστεί από αυτόν.

Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικότητα.

Ωστόσο, δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο.

Ακόμα και αυτό το «performativity», δείχνει κάποια πρόοδο στην ανακατανομή των παραδοσιακών ρόλων, ακόμα και αν είναι σε πρώτο επίπεδο επιφανειακή.

Αν αλλάζει κα εξελίσσεται το φαίνεσθαι το ανδρισμού, ίσως αυτή η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει και το είναι.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Vita.gr
Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»
Μπου! 10.08.25

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»

«Δεν ήταν ένας συμβατικός εξορκισμός» εξήγησε ο ιστορικός και βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, Queens, Kings and Dastardly Things -Όντως, η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της έκαναν εξορκισμό σε μια από τις βασιλικές τους κατοικίες;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με θέμα τον Τραμπ κινδυνεύει με απέλαση μετά τη σύλληψη του από την ICE
Την πάτησε 10.08.25

ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με θέμα τον Τραμπ κινδυνεύει με απέλαση μετά τη σύλληψη του από την ICE

Ο Λιβανέζος ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Trump Burger, Ρόλαντ Μεχρέζ Μπεινί, κινδυνεύει με απέλαση, αφού η ICE, υπό τις διαταγές του προέδρου Τραμπ, τον συνέλαβε.

Σύνταξη
Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
«Τι θυμάσαι;» 10.08.25

Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Πολιτική σάτιρα 09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Catsuit, γόβες 09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Community Shield 10.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ για το Community Shield. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Σύνταξη
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Ελλάδα 10.08.25

Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση όπου ειδικευόμενοι γιατροί συνταγογραφούσαν εν αγνοία των ασθενών φάρμακα κατά του διαβήτη, με στόχο την μεταπώλησή τους

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»
«Δεν διάβαζα» 10.08.25

Τζάκι Τσαν: «Ήμουν τεμπέλης, άτακτος – γι’ αυτό ο πατέρας μου με έστειλε σε σχολή πολεμικών τεχνών»

«Μπορούσα να κλωτσάω τον δάσκαλο, να χτυπάω κάποιον άλλον – ό,τι ήθελα», αστειεύτηκε ο Τζάκι Τσαν κατά την διάρκεια σεμιναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

