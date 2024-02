Οι άνδρες της Gen Z πιστεύουν ότι ο φεμινισμός είναι «βλαβερός» σύμφωνα με έρευνα

Τα αγόρια και οι άνδρες της Generation Z είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι ο φεμινισμός έχει κάνει περισσότερο κακό παρά καλό από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία baby boomers, σύμφωνα με έρευνα που δείχνει έναν «υπαρκτό κίνδυνο ρήξης μεταξύ αυτής της νέας γενιάς».

Ένας στους τέσσερις άνδρες του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 16 έως 29 ετών πιστεύει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι άνδρας από ό,τι γυναίκα και το ένα πέμπτο όσων έχουν ακούσει τον Άντριου Τέιτ, τον σεξιστή influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον βλέπουν πλέον με καλό μάτι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε πάνω από 3.600 άτομα.

Ο Τέιτ, ο Βρετανοαμερικανός πρώην kickboxer που έχει 8,7 εκατομμύρια οπαδούς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες – τις οποίες αρνείται – για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση εγκληματικής συμμορίας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών στη Ρουμανία. Έχει μιλήσει για χτυπήματα και πνιγμούς γυναικών και έχει δηλώσει ότι είναι «απολύτως μισογύνης».

Ο μπεστ σέλερ συγγραφέας και Καναδός ακαδημαϊκός, Τζόρνταν Πίτερσον, χαίρει εκτίμησης από το 32% των ανδρών ηλικίας 16 έως 29 ετών, σε σύγκριση με το 12% των γυναικών της ίδιας γενιάς. Ο Peterson υπερασπίζεται τους «αποθαρρυμένους νέους άνδρες» και λέει ότι ο Τέιτ προσφέρει «ξεκάθαρη επιθετικότητα» ως εναλλακτική λύση στην «συντριβή από την ήττα».

Όσον αφορά τον φεμινισμό, το 16% των ανδρών της Generation Z πιστεύει ότι έχει κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών το ποσοστό ήταν 13%.

Boys and men from generation Z are more likely than older baby boomers to believe that feminism has done more harm than good, according to research that shows a “real risk of fractious division among this coming generation”. #misoginy https://t.co/lnUzJi3oDA

