Οι γυναίκες της Gen Z κλίνουν προς την αριστερά ενώ οι άνδρες προς την δεξιά σύμφωνα με έρευνα

Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι εμφανίζεται ένα έντονο ιδεολογικό χάσμα μεταξύ των νέων ανδρών και γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν η Gen Z είναι πιο προοδευτική ή συντηρητική, με την έρευνα να δείχνει κατά τρόπο παράδοξο ότι οι νέοι άνθρωποι είναι ταυτόχρονα αριστεροί και δεξιοί.

Σύμφωνα με την Alice Evans, συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό επειδή οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να είναι προοδευτικές, ενώ οι άνδρες της Gen Z είναι πιο πιθανό να είναι συντηρητικοί.

Ενώ οι άνδρες και οι γυναίκες της ίδιας γενιάς υπήρξαν ιστορικά ως επί το πλείστον ιδεολογικά εναρμονισμένοι, οι νέοι παγκοσμίως παρουσιάζουν σήμερα σημάδια αντιστροφής αυτής της τάσης. Στις ΗΠΑ, οι γυναίκες ηλικίας 18 έως 30 ετών είναι σήμερα 30 ποσοστιαίες μονάδες πιο φιλελεύθερες από τους άνδρες συνομηλίκους τους, με το χάσμα να επιμηκύνεται ραγδαία την τελευταία δεκαετία.

Οι Γερμανίδες της Gen Z είναι επίσης 30 ποσοστιαίες μονάδες πιο φιλελεύθερες από τους Γερμανούς άνδρες της Gen Z, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το χάσμα είναι 25 μονάδες. Στις πολωνικές εκλογές πέρυσι, σχεδόν οι μισοί άνδρες ηλικίας 18-21 ετών υποστήριξαν το ακροδεξιό κόμμα Confederation, ενώ από την αντίπερα όχθη, το κόμμα ψηφίστικε μόνο από το ένα έκτο των νεαρών γυναικών.

Εν τω μεταξύ, στη Νότια Κορέα, αυτό το ιδεολογικό χάσμα είναι ακόμη πιο τρανταχτό, με τους νέους άνδρες στη χώρα να γίνονται ραγδαία πιο συντηρητικοί την τελευταία δεκαετία. Στις προεδρικές εκλογές της χώρας το 2022, οι νέοι άνδρες ψήφισαν ως επί το πλείστον το δεξιό κόμμα People Power, ενώ οι νεαρές γυναίκες επέλεξαν το φιλελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα. Η πολιτική «αντιπαράθεση» μεταξύ των δύο φύλων είναι εμφανής στα ποσοστά των γάμων και γεννήσεων της χώρας, τα οποία έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση.

NEW: an ideological divide is emerging between young men and women in many countries around the world.

