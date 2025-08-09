Ένα ζευγάρι στη Βραζιλία βρήκε τραγικό θάνατο, όταν η ερωτική συνεύρεση μέσα στο αυτοκίνητο τους, προκάλεσε την ανατροπή και την πτώση του οχήματος σε γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 4 Αυγούστου κοντά στην πόλη Venda Nova do Imigrante, όπου το ζευγάρι είχε βρεθεί μετά από ένα πάρτι, όπως μετέδωσε το CNN Brasil.

Πώς φτάσαμε στο τραγικό περιστατικο

Η 42χρονη Adriana Ribeiro και ο 26χρονος σύντροφός της, Marcone Cardoso από την Βραζιλία, είχαν παρκάρει το αυτοκίνητό τους σε ένα γραφικό και απομονωμένο σημείο με θέα, προκειμένου να έχουν λίγη ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, η κίνηση και οι έντονες ταλαντώσεις που προκλήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο οδήγησαν στην απροσδόκητη ανατροπή του οχήματος.

Το αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό ύψους περίπου 300 μέτρων, με αποτέλεσμα τα δύο γυμνά σώματα να βρεθούν εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω σε ένα απόκρημνο ανάχωμα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το σώμα του Marcone Cardoso, πατέρα ενός τετράχρονου παιδιού, βρέθηκε κοντά στο σημείο της πτώσης.

Η Adriana Ribeiro, που ήταν μητέρα δύο παιδιών, ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες λίγη ώρα αργότερα.

Η περιοχή ήταν δυσπρόσιτη, γεγονός που δυσκόλεψε τις προσπάθειες διάσωσης.

Μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο περιέγραψαν τη σκηνή ως συγκλονιστική.

Ένας άνδρας, που βρέθηκε στη περιοχή δήλωσε πως είδε τον κινητήρα του αυτοκινήτου να βρίσκεται μακριά από το σημείο της πτώσης, περίπου 150 μέτρα μακριά, ενώ το αυτοκίνητο είχε καταστραφεί ολοσχερώς.