«Η Λιλ έχει προβάδισμα έναντι του Παναθηναϊκού για Καλάμπρια» (pic)

Η Λιλ σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια.
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει τη μεταγραφική υπέρβαση στην θέση του δεξιού μπακ προσπαθώντας να φέρει στην Αθήνα τον Νταβίντε Καλάμπρια.
Εκτός από τον Παναθηναϊκό ωστόσο για τον πρώην αρχηγό της Μίλαν και 7 φορές διεθνή αμυντικό με την Εθνική Ιταλίας ενδιαφέρεται και η γαλλική Λιλ.
Σύμφωνα μάλιστα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, οι «Λιλουά» φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τους «πράσινους» λόγω της απευθείας συμμετοχής της στο Europa League.
«Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει λάβει προσφορές από τη Λιλ και τον Παναθηναϊκό, αλλά η Λιλ προηγείται στην κούρσα λόγω της συμμετοχής της στο Europa League (απευθείας στη League Phase) και των οικονομικών δεδομένων», αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του.
Με τη φανέλα της Μίλαν, από τις ακαδημίες της οποίας έχει αναδειχθεί, ο Καλάμπρια κατέγραψε συνολικά 272 συμμετοχές με 10 γκολ και 21 ασίστ ενώ είναι διεθνής με την Εθνική του ομάδα έχοντας φορέσει το εθνόσημο 7 φορές.
