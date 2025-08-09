Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Πώς επηρεάζει λίγο σκοτάδι την ψυχική υγεία μας;
Έρευνα 09 Αυγούστου 2025 | 07:30

Πώς επηρεάζει λίγο σκοτάδι την ψυχική υγεία μας;

Στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει το σκοτάδι. Αλλά λίγο, ίσως και να μας κάνει καλό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Στην εποχή μας, η ανάγκη για συνδεσιμότητα με τη φύση και η αναγνώριση των οφελών της είναι πιο σημαντική από ποτέ. Συνήθως, όταν μιλάμε για ευημερία και ευτυχία όσον αφορά τη φύση, εστιάζουμε στην ανάγκη μας για ήλιο, καθαρό αέρα και ύπαιθρο. Ωστόσο, ένα άλλο κομμάτι της φύσης που συχνά παραβλέπουμε είναι το σκοτάδι, και πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η «σκοτεινή φύση», όπως η παρατήρηση των αστεριών ή το camping, έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ως μια θεραπευτική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ψυχική ανακούφιση και σωματική ευημερία. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που περνάμε στη φύση, ακόμη και όταν ο ήλιος έχει δύσει, μπορεί να μας προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα φανταζόμαστε.

Τι λέει η έρευνα για τα οφέλη της σκοτεινής φύσης;

Μερικές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η σύνδεση με τη φύση και τα συναισθήματα που προκαλεί η νύχτα έχουν θετική επίδραση στην ψυχική υγεία.

  • Σύνδεση

Σύμφωνα με μελέτη, οι άνθρωποι που βιώνουν μια ισχυρή σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας και ευτυχίας. Η ανάπτυξη ενός δείκτη σύνδεσης με τον νυχτερινό ουρανό έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που εκδήλωσαν περισσότερο θαυμασμό για τον νυχτερινό ουρανό, ανέφεραν ότι αισθάνονταν πιο ήρεμοι και λιγότερο αγχωμένοι. Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση με τη φύση συνδέεται άμεσα με την ανακούφιση από τα συναισθηματικά προβλήματα και την ψυχική ηρεμία.

  • Θαυμασμός

Η φύση, και ιδιαίτερα ο νυχτερινός ουρανός, είναι μια σημαντική πηγή θαυμασμού. Αυτό το συναίσθημα της έκπληξης και της εντυπωσιακής αντίληψης που νιώθουμε όταν κοιτάμε τα αστέρια ή την πανσέληνο, μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ψυχική μας υγεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εμπειρία του θαυμασμού, ειδικά στη φύση, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους, στρες και κατάθλιψης, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική και συναισθηματική ευημερία.

Μια μελέτη έδειξε ότι φοιτητές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες στη φύση είχαν υψηλότερα επίπεδα θαυμασμού και καλύτερη ευημερία. Εντυπωσιακό είναι ότι ο θαυμασμός της φύσης μπορεί επίσης να έχει ωφέλιμες επιδράσεις στη φυσική υγεία, όπως τη μείωση του καρδιοαγγειακού κινδύνου και την ενίσχυση της μακροζωίας.

Δραστηριότητες στη σκοτεινή φύση

Η οικοθεραπεία (ecotherapy) είναι μια μορφή θεραπείας που βασίζεται στην επαφή με τη φύση, και η σκοτεινή φύση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για να επωφεληθούμε από αυτήν τη θεραπευτική διαδικασία. Είτε πρόκειται για παρατήρηση αστεριών, νυχτερινές πεζοπορίες, είτε για να απολαύσουμε μια φωτιά κάμπινγκ υπό το φως του φεγγαριού, αυτές οι δραστηριότητες μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με τον φυσικό κόσμο με έναν τρόπο που δεν είναι δυνατός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον, η νύχτα προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης που είναι δύσκολο να βρούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν ο κόσμος είναι γεμάτος θόρυβο και άγχη. Αν και η φύση συνήθως μας δίνει θετική ενέργεια, η νυχτερινή της πλευρά προσφέρει έναν μοναδικό χώρο για αναστοχασμό και συναισθηματική αποφόρτιση.

Ωστόσο, αν και η απόλαυση της φύσης τη νύχτα μπορεί να είναι υπέροχη, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας για να απολαύσουμε τις δραστηριότητές μας χωρίς κινδύνους. Εάν σκοπεύετε να κάνετε κάποια νυχτερινή δραστηριότητα φροντίστε να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι για την ασφάλειά σας, όπως επίσης και να σέβεστε τους κανόνες της περιοχής.

* Πηγή: Vita

