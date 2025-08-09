science
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 18:03
Σύλληψη για τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 09 Αυγούστου 2025 | 21:17

Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Spotlight

Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τις γνώσεις που έχουμε για αυτόν. Και οι επιστημονικές επαναστάσεις είναι ένας τέτοιος τρόπος.

Η επιστημονική ομάδα του Economist φέρνει μερικά παραδείγματα για να το κατανοήσουμε αυτό, αλλά και για να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλλαγή της γνώσης μας για την επιστήμη δίνει και τη διαφορετική οπτική για να κατανοήσουμε τον κόσμο.

Ο κληρικός Νικόλαος Κοπέρνικος, τον 16ο αιώνα, πυροδότησε μια επανάσταση αναφορικά με τη γνώση για το διάστημα. Έδωσε στον κόσμο να καταλάβει ότι η Γη ΔΕΝ είναι το ακίνητο κέντρο γύρω από το οποίο κινείται όλος ο κόσμος.

Ο Αντουάν Λαβουαζιέ, ένας ευγενής του 18ου αιώνα, ήταν αυτός που «δίδαξε» στους χημικούς τις έννοιες του οξυγόνου, του άνθρακα, των χημικών στοιχείων εν γένει. Όταν το έμαθαν αυτό, οι χημικοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τον κόσμο χωρίς τα χημικά στοιχεία.

Μετατόπιση προτύπου

Οι επιστημονικές επαναστάσεις αυτές, όπως και άλλες, είναι η κεντρική ιδέα της θεωρίας της μετατόπισης προτύπου, που διατύπωσε τη δεκαετία του 1960 ο Τόμας Κουν. Σύμφωνα με τον Κουν, αυτές οι μετατοπίσεις (η γνώση των χημικών στοιχείων, ότι η Γη είναι μέρος ενός πλανήτη από το σύνολο πλανητών που κινούνται γύρω από τον Ήλιο), δεν περιλαμβάνουν απλώς μια νέα θεωρία που εξηγεί τον κόσμο καλύτερα από παλιά. Απαιτούν μια αλλαγή στο είδος των οντοτήτων από τις οποίες θεωρούνταν ότι αποτελείται ο κόσμος.

Πρόκειται για ένα τρόπο που φαίνεται σχεδόν αυτοεπεξηγηματικός. Δηλαδή η ιδέα παρέχει έναν νέο τρόπο να βλέπουμε την ίδια την επιστήμη: όχι ως ένα πράγμα, αλλά ως δύο.

Στην «κανονική» φάση, οι επιστήμονες εφάρμοσαν τα φυσικά και εννοιολογικά τους εργαλεία σε προβλήματα των οποίων το εύρος ήταν αρκετά καλά κατανοητό. Σε επαναστατικές φάσεις, τα πρότυπα μετατοπίστηκαν.

Το παράδειγμα του Hubble

Συνεπώς, κανονικό δεν σημαίνει βαρετό ή ασήμαντο. Η κατασκευή του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble τη δεκαετία του 1980 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αμερικανοί αστρονόμοι έδωσαν αγώνα για να κατασκευαστεί το πιο ακριβό επιστημονικό εργαλείο μέχρι τότε στην Ιστορία. Και κανένας από τους στόχους του δεν είχε μεγαλύτερη σημασία από αυτό που φαινόταν ένα τέλειο παράδειγμα κανονικής επιστήμης: ο προσδιορισμός της τιμής της σταθεράς (πήρε και αυτή το όνομά της από τον αστρονόμο Edwin Hubble), η οποία λέει πόσο γρήγορα διαστέλλεται το Σύμπαν.

Το τηλεσκόπιο Hubble το πέτυχε αυτό. Η δυσκολία είναι ότι από την εκτόξευσή του έχει καταστεί δυνατή η εκτίμηση της σταθεράς Hubble με βάση την ακτινοβολία υποβάθρου από όλο τον ουρανό, αντί για τις αποστάσεις από μεμονωμένα αντικείμενα. Και αυτές οι νέες εκτιμήσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αρχικά υπολογισμένες. Το φαινομενικά αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ των προσεγγίσεων πριν και μετά έχει γίνει γνωστό ως η τάση Hubble.

Επιστημονική ανωμαλία

Για όσους γνωρίζουν το θεώρημα του Κουν, αυτό μοιάζει με το είδος της ανωμαλίας που μπορεί να προηγηθεί κάποιας νέας αλλαγής παραδείγματος. Η πιθανότητα είναι δελεαστική. Η εννοιολογική χρησιμότητα των αλλαγών προτύπου έχει συζητηθεί πολύ, όπως και η ύπαρξή τους.

Ωστόσο, η έννοια μιας νέας κοσμοθεωρίας παραμένει δραματική και σαγηνευτική, και ο ρομαντισμός αυξάνεται μόνο όταν εφαρμόζεται σε μια κοσμική, γήινη, αλλά καθησυχαστικά ασήμαντη κλίμακα. Όπως μια αλλαγή παραδείγματος για το πώς λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία μπορεί να έχει πολύ πιο πρακτική αξία.

Σύμφωνα με τον Τόμας Κουν, το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά κρίνονται εκ των υστέρων. Εκ του αποτελέσματος.

Το είδος της ανωμαλίας που αναδιατυπώνεται και λύνεται από μια αλλαγή προτύπου δεν διακρίνεται κατ’ αρχήν από ένα «φυσιολογικό» πρόβλημα που δεν έχει ακόμη λυθεί.

Τα πρότυπα στα οποία εφαρμόζεται η κανονική επιστήμη είναι, όπως το ύφασμα του Σύμπαντος, κάπως ελαστικά. Νέες ιδέες, μερικές φορές αρκετά μεγάλες, μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς ολοκληρωτική αλλαγή. Και ορισμένοι υποψιάζονται ότι η ικανότητα της επιστήμης να προσαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο έχει αυξηθεί από την εποχή των παραδειγμάτων του Κουν. Επειδή σήμερα είναι πολύ περισσότερο θεσμοθετημένη και πειθαρχημένη, μπορεί να προσφέρει μια σταθερότητα, ακόμη και μια ακαμψία, στις κοσμοθεωρίες της.

Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κακό. Οι αλλαγές στα πρότυπα δεν είναι απαραίτητες για την τεχνολογική βελτίωση. Αλλά είναι δύσκολο να μη σκεφτεί κανείς ότι, αν η εποχή τους έχει περάσει, τότε έχει περάσει και μέρος του ενθουσιασμού της επιστήμης. Και η τάση του Hubble εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι τα πρότυπα μπορούν πάντα να αλλάξουν. Και ίσως να οδηγήσουν σε άλλες επιστημονικές επαναστάσεις.

Πηγή: Economist

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Experts
Οι κρυπτο-κρίσεις έρχονται

Οι κρυπτο-κρίσεις έρχονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Αττική 09.08.25

Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Κάτοικοι από τρεις οικισμούς περιγράφουν στο in τις δύσκολες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών – Οι φωτιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ρωσία: Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Ρωσία 09.08.25

Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική» συμπληρώνοντας ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά
Σφίγγει τα λουριά 09.08.25

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά

Φέτος, αρκετές χώρες στην Ευρώπη επέβαλαν βαριά πρόστιμα σε τουρίστες που συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα. Αλλά θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Reuters 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο