Από τι είναι πιο πιθανό να πεθάνεις; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 09 Αυγούστου 2025 | 12:51

Από τι είναι πιο πιθανό να πεθάνεις; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν

Ο θάνατος μπορεί να έρθει με απρόσμενους τρόπους, και η επιστήμη αποκαλύπτει πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάθε πιθανό σενάριο

Ο θάνατος είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής, αλλά οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβεί είναι εξαιρετικά ποικίλοι — από καθημερινά ατυχήματα μέχρι εξωτικές και φαινομενικά απίθανες καταστάσεις.

Τι κινδύνους αντιμετωπίζουμε πραγματικά; Ποιοι είναι οι πιο συχνοί και ποιοι οι πιο παράδοξοι;

Οι επιστήμονες κάνουν τώρα ένα εντυπωσιακό απολογισμό, παρουσιάζοντας τις πιθανότητες θανάτου από διάφορα σενάρια, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα ποιους κινδύνους αξίζει να φοβόμαστε — και ποιους όχι.

Η απειλή της πρόσκρουσης αστεροειδούς

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο θάνατος από πρόσκρουση αστεροειδούς είναι εξαιρετικά σπάνιος, όμως νέα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο.

Φυσικοί από το Olin College of Engineering, χρησιμοποιώντας δεδομένα της NASA, ανακάλυψαν ότι υπάρχουν πάνω από 22.800 αντικείμενα κοντά στη Γη με μέγεθος άνω των 140 μέτρων.

Οι πιθανότητες να πεθάνει κάποιος από πρόσκρουση αστεροειδούς είναι περίπου 1 στις 156.000, ελαφρώς πιο πιθανές από το θάνατο από κεραυνό (1 στις 163.000).

Επιπλέον, η πιθανότητα να χτυπηθεί η Γη από έναν τέτοιο αστεροειδή κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου είναι εντυπωσιακά υψηλή: 1 στις 156.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας πρόσκρουσης μπορεί να είναι καταστροφικές.

Μια έκρηξη χιλιάδες φορές ισχυρότερη από τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια γεγονότα, όπως η σκόνη που καλύπτει τον ήλιο και σταματά τη φωτοσύνθεση, οδηγώντας σε μαζικές εξαφανίσεις ειδών και καταστροφή του πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε.

Ωστόσο, η έκταση της ζημιάς εξαρτάται από το σημείο της πρόσκρουσης — ένας αστεροειδής μπορεί να πέσει στον ωκεανό χωρίς να προκαλέσει θύματα ή να πλήξει πυκνοκατοικημένη περιοχή με εκατομμύρια νεκρούς.

Ο πίνακας αυτός δείχνει την πιθανότητα να συμβούν αυτά τα γεγονότα και την πιθανότητα να πεθάνετε ως αποτέλεσμα αυτών.
Πιο «οικείοι» κίνδυνοι στην καθημερινότητά μας

Παρά το φόβο που προκαλεί η πιθανότητα σύγκρουσης με διαστημικό βράχο, υπάρχουν πολλοί άλλοι κίνδυνοι που είναι πολύ πιο πιθανοί να μας κοστίσουν τη ζωή.

Η γρίπη είναι πολύ πιο πιθανό να σας σκοτώσει από ό,τι η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς, η πτώση κεραυνού ή η επίθεση ενός ελέφαντα.

Σκοτώνοντας περίπου έναν στους 1.000 ανθρώπους, η γρίπη είναι περίπου τόσο θανατηφόρα όσο η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς 140 μέτρων, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα την κολλήσετε κάποια στιγμή στη ζωή σας.

Τροχαία ατυχήματα και δηλητηριάσεις

Ένας από τους πιο συνηθισμένους και πιο επικίνδυνους κινδύνους είναι τα τροχαία ατυχήματα.

 Η πιθανότητα θανάτου σε τροχαίο ατύχημα είναι περίπου 1 στις 273 — δηλαδή 500 φορές πιο πιθανή από το θάνατο σε σύγκρουση με αστεροειδή.

Επιπλέον, η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αποτελεί επίσης σοβαρή απειλή, με πιθανότητα θανάτου 1 στις 714.

Αυτές οι δηλητηριάσεις μπορούν να αποφευχθούν με απλές προφυλάξεις όπως η τακτική συντήρηση των ανιχνευτών μονοξειδίου και ο καλός αερισμός των χώρων.

Άλλοι λιγότερο γνωστοί κίνδυνοι

Οι επιστήμονες μελέτησαν επίσης πιο σπάνιους, αλλά εντυπωσιακούς κινδύνους όπως ο θάνατος από διαστημικά σκουπίδια.

Παραδείγματος χάριν, οι επιθέσεις ελεφάντων, αν και μοιάζουν παράξενες, έχουν πιθανότητα θανάτου 1 στις 21.000, αρκετά πιο υψηλή από τον κεραυνό και τον αστεροειδή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όπου υπάρχουν άγριοι ελέφαντες, οι επιθέσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα θανατηφόρες — περίπου τα δύο τρίτα των επιθέσεων καταλήγουν σε θάνατο.

Η πιθανότητα να χτυπηθεί αεροπλάνο από κομμάτι πυραύλου είναι περίπου 1 στις 430.000 ετησίως, ενώ ο κίνδυνος θανάτου ενός επιβάτη αεροπλάνου λόγω διαστημικών συντριμμιών εκτιμάται σε 1 στις 2.200.

Υπάρχουν ακόμα εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι πιθανότητες να σκοτωθεί κάποιος στο έδαφος από διαστημικά σκουπίδια είναι μία στις 10, αν και αυτό το σενάριο είναι μάλλον ακραίο.

Τι μας λένε τα δεδομένα για την προστασία και τις προτεραιότητες;

Ενώ οι κίνδυνοι από αστεροειδείς μπορεί να φαίνονται τρομακτικοί, η τεχνολογία σήμερα δίνει ελπίδες. Η NASA, μέσα από την αποστολή DART το 2022, απέδειξε ότι είναι δυνατή η εκτροπή της πορείας ενός αστεροειδούς.

Ωστόσο, τέτοιες αποστολές χρειάζονται χρόνο και μεγάλα κονδύλια.

Συνεπώς, πρέπει να σταθμίσουμε αν είναι πιο σημαντικό να επενδύσουμε σε προγράμματα διαστημικής άμυνας ή να δώσουμε προτεραιότητα σε καθημερινά ζητήματα, όπως η οδική ασφάλεια, που ευθύνεται για πολύ περισσότερους θανάτους.

Μάθετε να ζείτε με τους κινδύνους

Οι υπολογισμοί αυτοί μάς βοηθούν να αναθεωρήσουμε τους διάφορους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε.

Πολλοί από αυτούς, όπως η σύγκρουση με αστεροειδή ή ο θάνατος από λύσσα, είναι θεωρητικά αποτρέψιμοι με τη σωστή τεχνολογία και πρόληψη.

Άλλοι κίνδυνοι, πιο συνηθισμένοι στην καθημερινή ζωή, όπως τα τροχαία ατυχήματα ή η δηλητηρίαση, μπορούν να μειωθούν σημαντικά με απλά μέτρα προστασίας.

Το σημαντικότερο μήνυμα είναι να ζούμε ενημερωμένοι, να παίρνουμε προφυλάξεις και να αναλογιζόμαστε σωστά ποιους κινδύνους αξίζει να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επένδυση χρόνου και πόρων.

