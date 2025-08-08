Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Πώς θα την κάνετε ξεχωριστή για εκείνην, αλλά και για εσάς
Pet Stories 08 Αυγούστου 2025

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Πώς θα την κάνετε ξεχωριστή για εκείνην, αλλά και για εσάς

Σήμερα, 8 Αυγούστου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας. Δεν ξεχνάμε, ποτέ, τις αδεσποτούλες ψιψίνες.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Vita.gr
Σας παρουσιάζουμε σήμερα, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, τους καλύτερους τρόπους για να τιμήσετε το αγαπημένο σας αιλουροειδές.

Είναι ένα πλασματάκι που, όταν αντικρίζει τον αγαπημένο του πρόσωπο, σηκώνει την ουρίτσα του και τρίβεται στα πόδια του. Γυρίζει ανάσκελα και στρίβει το κορμάκι του, μία δεξιά και μία αριστερά. Έτσι δείχνει τη χαρά του, αλλά και την αγάπη του.

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, λοιπόν, σήμερα, 8 Αυγούστου, και, όπως λέει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής, είναι ευκαιρία να δείξετε στη γάτα σας πόσο την έχετε μέσα στην καρδιά σας.

Αν πιστεύετε ότι οι γάτες είναι γεννημένες βασίλισσες, είναι η ημέρα για να το αποδείξετε με πράξεις. Δεν χρειάζονται πολυτέλειες, μόνο φαντασία, φροντίδα και, φυσικά, σεβασμός στα γατίσια όρια.

Πώς θα κάνετε ξεχωριστή αυτή την ημέρα για τη γάτα σας

Αν η γάτα σας απολαμβάνει τη χαλάρωση, μπορείτε να βάλετε στη γωνίτσα της, προτείνει ο κ. Κονταξής, μια καινούρια κουβέρτα ή ένα μαξιλάρι. Ή, προμηθευτείτε ένα φρέσκο catnip και τοποθετήστε το στο κρεβατάκι της.
Επίσης, μπορείτε να της χαρίσετε ένα καινούριο παιχνίδι, όπως ένα καλάμι με φτερά, ή μια μπαλίτσα που βγάζει ήχο, για να την κρατήσετε χαρούμενη και δραστήρια.

Επισκεφθείτε καταφύγια για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις γατούλες που δεν έχουν οικογένεια

Το σημαντικότερο για τη γάτα σας είναι να περνάτε χρόνο μαζί της και να σέβεστε την προσωπικότητά της

Αν έχετε μια γατούλα που απολαμβάνει την περιποίηση, δωρίστε της ένα ολιγόλεπτο spa. Μπορείτε να τη βουρτσίσετε και να της κάνετε ένα απαλό μασάζ στα σημεία που της αρέσουν. Μην ξεχνάτε τα όρια της.

Μία ακόμη ωραία έκπληξη που μπορείτε να κάνετε στη γάτα σας, είναι να της ετοιμάσετε ένα γατίσιο «γλυκάκι».
Οι γάτες, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, δεν πρέπει να τρώνε ζάχαρη ή γλυκά, όπως οι άνθρωποι.
Έτσι, μπορείτε να της ετοιμάσετε ένα μικρό «παγωτάκι» που θα είναι μόνο για εκείνη.

Βράστε λίγο τόνο χωρίς αλάτι και κολοκύθα. Την κολοκύθα την κάνετε πουρέ. Προσθέτετε και λίγες κουταλιές ζωμό από κοτόπουλο, αλλά ο ζωμός δεν πρέπει να περιέχει κρεμμύδι. Ανακατεύετε όλα τα υλικά, και το μείγμα το βάζετε σε φορμάκια πάγου. Το αφήνετε στην κατάψυξη.

Στη συνέχεια, της προσφέρετε ένα μικρό κομματάκι. «Παρακολουθήστε την αντίδρασή της. Πιθανότατα, θα σας κοιτάξει με βλέμμα γεμάτο ευχαρίστηση. Λες και της προσφέρατε το πιο… βασιλικό γεύμα στον κόσμο!», λέει ο κ. Κονταξής.

Πώς αλλιώς μπορείτε να… τιμήσετε τη γάτα

Αν έχετε μικρά παιδιά, βάζει ιδέες ο κ. Κονταξής, υπάρχουν υπέροχες δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε μαζί τους, προκειμένου να τις αφιερώσετε στη γάτα.
Μια ωραία ιδέα που προτείνει ο ειδικός, είναι να διαβάσετε μαζί παιδικά βιβλία με γατίσιους ήρωες, όπως ο «Γάτος Πίτ», ή «Ο Γάτος με τις Μπότες».
Μπορείτε, ακόμη, να ζωγραφίσετε ή να χρωματίσετε σχέδια με γάτες, να αξιοποιήσετε τη χειροτεχνία, δημιουργώντας μάσκες γάτας, ή διακοσμητικά γατάκια από χαρτόνι.
Αυτές οι δραστηριότητες είναι ιδανικές, εξηγεί ο κ. Κονταξής, επειδή τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν και να σέβονται τα ζώα,μέσα από το παιχνίδι.

Επισκεφτείτε μέρη με γάτες που δεν έχουν δικό τους σπίτι

Δεν ξεχνάμε, ποτέ, ότι υπάρχουν ψιψίνες που δεν έχουν βρει ακόμα τον άνθρωπό τους.
Μία ξεχωριστή εμπειρία, επιβεβαιώνει ο κ. Κονταξής, είναι να επισκεφθείτε έναν χώρο όπου υπάρχουν γάτες.
Ενημερωθείτε πού υπάρχουν cat café, έτσι ώστε να πάτε να απολαύσετε τον καφέ σας, έχοντας για παρέα σας γάτες. Και να τους δείξετε την αγάπη σας με χάδια.

Μία ακόμη πρόταση είναι να επισκεφθείτε ένα καταφύγιο ή φιλοζωικό σωματείο. Εκεί θα ενημερωθείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις γατούλες που δεν έχουν οικογένεια.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά σε οργανισμό που φροντίζει αδέσποτες γατούλες. Ακόμη και μικρά ποσά, ή είδη πρώτης ανάγκης (τροφή, άμμος, φάρμακα), μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε χρήματα ή πράγματα, μπορείτε να βοηθήσετε με μία απλή κίνηση: κοινοποιήστε γατούλες προς υιοθεσία στα social media.
Η γάτα σας θα είναι, σίγουρα, περήφανη που ο άνθρωπός της βοηθά τις φίλες της!

Ποιο είναι το σημαντικότερο για τη γάτα σας

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, όπως υποστηρίζει ο κ. Κονταξής, είναι πάνω απ’ όλα μια υπενθύμιση για το ότι οι γάτες είναι υπέροχα και μοναδικά πλάσματα.
Το σημαντικότερο για τη γάτα σας είναι να περνάτε χρόνο μαζί της και να σέβεστε την προσωπικότητά της.
Κι αν εκείνη, σήμερα, σας χαρίσει ένα γουργουρητό παραπάνω, ή σας κοιτάξει λίγο πιο γλυκά, να ξέρετε πως την έχετε κάνει να νιώσει πραγματικά βασίλισσα.
Καλή Παγκόσμια Ημέρα Γάτας και πολλές γουργουρητές στιγμές με τη γούνινη αρχόντισσά σας!

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

● Ο κ. Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο