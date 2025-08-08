Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ένα θρησκευτικό έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν Ουκρανό στρατιώτη εντοπίστηκε σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία.

Η εικόνα εμφανίστηκε σε μια εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης σχετικά με την συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, στο μοναστήρι Βαλαάμ στην Καρελία.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Λουκασένκο πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια ετήσιες καλοκαιρινές συναντήσεις στο μοναστήρι, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς τόπους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Όπως αναφέρει στην The Art Newspaper, η δημοσιογράφος Sophia Kishkovsky, Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο δείχνει τους δύο ηγέτες να συναντιούνται την 1η Αυγούστου 2025, να χαιρετίζονται από έναν μοναχό και στη συνέχεια να εμφανίζονται σε ένα παρεκκλήσι του μοναστηριού που ονομάζεται Smolensk Skete. Ο μοναχός μιλά για τις μεγάλες θυσίες της Ρωσίας στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες ανακοινώνουν τα σχέδια για την ανάπτυξη ρωσικών πυραύλων Oreshnik στη Λευκορωσία.

«Δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια»

Το ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε από το κανάλι Rossiya 1, εστιάζει σε μια εικόνα που κρέμεται σε ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον πρώην τσάρο Νικόλαο Β’ και την οικογένειά του, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί άγιοι από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Δείχνει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν Ουκρανό στρατιώτη, με τους δύο να κοιτάζουν προς ένα πανό με την επιγραφή «Ο Σωτήρας που δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια» — μια απεικόνιση του Χριστού που έχει γίνει δημοφιλής στο ρωσικό στρατό.

Ο επικεφαλής του Smolensk Skete ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε στο περιοδικό Argumenty i Fakty, ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να ζωγράφισαν την εικόνα τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

«Στην εικόνα υπάρχουν δύο πολεμιστές»

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Kishkovsky, ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένα έθνος που χωρίστηκε βίαια από τη Δύση, και η ερμηνεία του ιερομόναχου Δαυίδ για την τοιχογραφία φαίνεται να συνάδει με αυτή την άποψη. «Γνωρίζω αρκετές περιπτώσεις όπου αδέλφια βρέθηκαν σε διαφορετικές πλευρές των οδοφραγμάτων», δήλωσε ο ιερομόναχος στο Argumenty i Fakty.

«Στην εικόνα υπάρχουν δύο πολεμιστές. Ο ένας στηρίζει, αγκαλιάζει και δένει το κεφάλι του άλλου. Πρόκειται για μια συμβολική πληγή: το κεφάλι – ένας τρόπος σκέψης – είναι τραυματισμένο. Αυτοί οι αδελφοί δεν κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, κοιτάζουν προς μια κατεύθυνση, την οποία έχουν επιλέξει μαζί, και κοιτάζουν την παλιά ρωσική σημαία, τη σημαία στην οποία απεικονίζεται ο Σωτήρας που δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια, και βρίσκουν κοινές αξίες ότι κάτω από έναν Θεό, με μια ορθόδοξη πίστη, με μια ιστορία, με ένα αίμα, είναι αδελφοί».

Ο Αντρέι Κορντότσιν, ιερέας με έδρα την Ευρώπη, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επειδή μίλησε ανοιχτά κατά της εισβολής, δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι ο στόχος του ρωσικού κράτους με την προώθηση της εικόνας του Βαλαάμ είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας να μεταφέρει τα ιδανικά— του σοβιετικού καθεστώτος «στον ιερό χώρο και έτσι να τα αγιοποιήσει»

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper