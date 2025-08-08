magazin
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Culture Live 08 Αυγούστου 2025 | 20:47

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Spotlight

Ένα θρησκευτικό έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν Ουκρανό στρατιώτη εντοπίστηκε σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία.

Η εικόνα εμφανίστηκε σε μια εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης σχετικά με την συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, στο μοναστήρι Βαλαάμ στην Καρελία.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Λουκασένκο πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια ετήσιες καλοκαιρινές συναντήσεις στο μοναστήρι, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς τόπους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Όπως αναφέρει στην The Art Newspaper, η δημοσιογράφος Sophia Kishkovsky, Βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο δείχνει τους δύο ηγέτες να συναντιούνται την 1η Αυγούστου 2025, να χαιρετίζονται από έναν μοναχό και στη συνέχεια να εμφανίζονται σε ένα παρεκκλήσι του μοναστηριού που ονομάζεται Smolensk Skete. Ο μοναχός μιλά για τις μεγάλες θυσίες της Ρωσίας στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες ανακοινώνουν τα σχέδια για την ανάπτυξη ρωσικών πυραύλων Oreshnik στη Λευκορωσία.

«Δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια»

Το ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε από το κανάλι Rossiya 1, εστιάζει σε μια εικόνα που κρέμεται σε ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον πρώην τσάρο Νικόλαο Β’ και την οικογένειά του, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί άγιοι από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Δείχνει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν Ουκρανό στρατιώτη, με τους δύο να κοιτάζουν προς ένα πανό με την επιγραφή «Ο Σωτήρας που δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια» — μια απεικόνιση του Χριστού που έχει γίνει δημοφιλής στο ρωσικό στρατό.

Ο επικεφαλής του Smolensk Skete ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε στο περιοδικό Argumenty i Fakty, ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να ζωγράφισαν την εικόνα τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

«Στην εικόνα υπάρχουν δύο πολεμιστές»

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Kishkovsky, ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένα έθνος που χωρίστηκε βίαια από τη Δύση, και η ερμηνεία του ιερομόναχου Δαυίδ για την τοιχογραφία φαίνεται να συνάδει με αυτή την άποψη. «Γνωρίζω αρκετές περιπτώσεις όπου αδέλφια βρέθηκαν σε διαφορετικές πλευρές των οδοφραγμάτων», δήλωσε ο ιερομόναχος στο Argumenty i Fakty.

«Στην εικόνα υπάρχουν δύο πολεμιστές. Ο ένας στηρίζει, αγκαλιάζει και δένει το κεφάλι του άλλου. Πρόκειται για μια συμβολική πληγή: το κεφάλι – ένας τρόπος σκέψης – είναι τραυματισμένο. Αυτοί οι αδελφοί δεν κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, κοιτάζουν προς μια κατεύθυνση, την οποία έχουν επιλέξει μαζί, και κοιτάζουν την παλιά ρωσική σημαία, τη σημαία στην οποία απεικονίζεται ο Σωτήρας που δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια, και βρίσκουν κοινές αξίες ότι κάτω από έναν Θεό, με μια ορθόδοξη πίστη, με μια ιστορία, με ένα αίμα, είναι αδελφοί».

Ο Αντρέι Κορντότσιν, ιερέας με έδρα την Ευρώπη, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επειδή μίλησε ανοιχτά κατά της εισβολής, δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι ο στόχος του ρωσικού κράτους με την προώθηση της εικόνας του Βαλαάμ είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας να μεταφέρει τα ιδανικά— του σοβιετικού καθεστώτος «στον ιερό χώρο και έτσι να τα αγιοποιήσει»

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

World
Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Χάρτης NASA 08.08.25 Upd: 22:31

Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών είναι για ακόμη μια φορά η χώρα καθώς πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας - Δείτε live πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο