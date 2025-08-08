Συγκλονιστική εικόνα από τη φωτιά στο Λατζόι Ηλείας

Την ώρα που η φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια συγκλονιστική φωτογραφία από το Λατζόι απαθανάτισε την «κόλαση» με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 ειδοποίησε τους κατοίκους πέντε οικισμών να εκκενώσουν προς Πύργο.

Θοδωρής Μ. Γιάνναρος: Πώς θα είναι οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας