Συγκλονιστική εικόνα από τη φωτιά στο Λατζόι Ηλείας
Μια φωτογραφία από το Λατζόι Ηλείας δείχνει την απόκοσμη απόχρωση που έχει πάρει η φωτιά που απειλεί πέντε χωριά
Την ώρα που η φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια συγκλονιστική φωτογραφία από το Λατζόι απαθανάτισε την «κόλαση» με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες.
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο.
Νωρίτερα, μήνυμα του 112 ειδοποίησε τους κατοίκους πέντε οικισμών να εκκενώσουν προς Πύργο.
Θοδωρής Μ. Γιάνναρος: Πώς θα είναι οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ο Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος στη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου δήλωσε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου: «Οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι δείχνουν πως αυτή τη στιγμή και οι δύο φωτιές σε Κερατέα και Αρχαία Ολυμπία καίνε πολύ έντονα και είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Κατά της διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι θα πέσουν λίγο, θα είναι δηλαδή στα 4 με 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να παίζουν ενισχυτικό ρόλο στις πυρκαγιές. Αύριο το πρωί, δε, θα ανέβουν ξανά στα 6 με 7 μποφόρ.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ…
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών – Ανάμεσά τους το Λατζόι
Ήδη από τις το 112 στους κατοίκους των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια, να απομακρυνθούν προς Πύργο.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Ηράκλεια #Καρούτες και #Σμίλα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Νέο μήνυμα του 112 όπου εκκενώνονται ακόμα τρία χωριά
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Ηλεία, καθώς εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.
Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα. Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.
