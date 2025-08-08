Αποκάλυψη in: Απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών της ΔΙΑΣ με 15.000 ευρώ από πωλητή ναρκωτικών σε παλιά βιβλία

Εντυπωσιακό περιστατικό με απόπειρα χρηματισμού αστυνομικών με 15.000 ευρώ από έναν 66χρονο που πωλούσε ναρκωτικά, μέσα σε παλιά βιβλία σημειώθηκε –όπως αποκαλύπτει το in.gr-την Πέμπτη το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αχαρνών ύστερα από καταγγελίες για εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών κυρίως sisa και ηρωίνης, από άτομο μεγάλης ηλικίας. Ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισε έναν ημεδαπό 66 ετών σεσημασμένο και αποφυλακισμένο προ διετίας για παρόμοιο αδίκημα. Το άτομο αυτό εμφανιζόταν ως πωλητής παλαιών βιβλίων και έβαζε τα ναρκωτικά στα βιβλία που «νοίκιαζε» στους πελάτες έναντι του ποσού των 20 ευρώ.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τις πληροφορίες και βρήκαν τα ναρκωτικά εντός των βιβλίων, και στην συνέχεια ενημέρωσαν το Τμήμα Ασφάλειας του Αγίου Παντελεήμονα όπου μαζί με εκπρόσωπο δικαστικής αρχής πραγματοποίησαν έλεγχο στην κατοικία του 66χρονου.

Προσπάθεια χρηματισμού

Κατά την αναμονή του εισαγγελέα, ο δράστης φέρεται –όπως περιγράφεται- να έβγαλε τρείς δεσμίδες των 5000 ευρώ και τις έδινε στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ προκειμένου να σταματήσουν τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν κι είναι εντυπωσιακό ότι ο 66χρονος φέρεται να κάλεσε εκείνη την ώρα στο κινητό του κάποια γνωστή του ώστε να του φέρει στο σημείο άλλα 15.000 ευρώ προκειμένου να… πείσει τους αστυνομικούς να τον αφήσουν ελεύθερο.

Στον έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του, παρουσία εισαγγελέα, ανευρέθηκαν συνολικά περίπου 320 γρ. ηρωίνη, σε μορφή πάστας αλλά και τριμμένη (έτοιμη προς χρήση), 145 γρ. σισα, 95 υπνωτικά χάπια ενώ κατασχέθηκαν και τα 15.000 ευρώ περίπου με το οποία προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς.

Το άτομο συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας – χρηματισμού δημόσιων λειτουργών.