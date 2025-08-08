newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Αυγούστου 2025 | 06:00

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Η Κατερίνα Ράιχε ήταν από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν όταν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς της ανέθεσε το υπουργείο Οικονομίας στη νέα του κυβέρνηση. Συνδύαζε την προηγούμενη εμπειρία σε υπουργικά χαρτοφυλάκια αλλά και στην ελεύθερη οικονομία και ενσάρκωνε τις προσδοκίες του Μερτς για ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Προς το παρόν, πάντως, η Ράιχε βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης όχι για τα σχέδια και τις επιτυχίες στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας, η οποία μετά τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ μετατίθεται ακόμα πιο πίσω, αλλά για τις απόψεις και προτάσεις της να αυξηθεί το όριο για τη σύνταξη των Γερμανών.

Με τις απόψεις της Ράιχε για το συνταξιοδοτικό, η σύγκρουση με τους Σοσιαλδημοκράτες ήταν προδιαγεγραμμένη

«Οι Γερμανοί θα πρέπει να εργάζονται περισσότερο – εν ανάγκη μέχρι τα 70», είπε η Ράιχε στην κυριακάτικη «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ». Το βασικό της επιχείρημα είναι: «Σε βάθος χρόνου δεν θα βγει σε καλό, εάν εμείς οι Γερμανοί περνάμε το ένα τρίτο της ενήλικης ζωής μας στη σύνταξη».

Το 2029 θα ολοκληρωθεί στη Γερμανία η μετάβαση στη συνταξιοδότηση στα 67. Αλλά αυτό δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας. Και δεν αρκεί ούτε η συμφωνία των δύο κυβερνητικών εταίρων CDU/CSU και SPD για μία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που προωθεί ευέλικτες μορφές για το πέρασμα στη συνταξιοδότηση και το μοντέλο της λεγόμενης «ενεργητικής σύνταξης», που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που έχουν φτάσει στη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης να συνεχίσουν να εργάζονται εθελοντικά και να κερδίζουν πρόσθετο εισόδημα.

Γερμανία: «Φθινόπωρο κοινωνικών μεταρρυθμίσεων»

Στόχος της κυβέρνησης είναι να σταθεροποιηθεί στο 48% το γενικό επίπεδο συντάξεων, εξηγούσε στην αρχή της εβδομάδας ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Χίλε. Ο Μερτς έχει προαναγγείλει, ούτως ή άλλως, ένα «φθινόπωρο κοινωνικών μεταρρυθμίσεων».

Αλλά ο καγκελάριος ενδιαφέρεται και για την εικόνα της κυβέρνησής του. Το τελευταίο που θα ήθελε είναι μία εικόνα ενδοκυβερνητικής φαγωμάρας, σαν αυτήν που οδήγησε στη διάλυση τον τρικομματικό συνασπισμό του προκατόχου του Ολαφ Σολτς. Και αν πιστέψει κανείς την εφημερίδα «Μπιλντ», είναι δυσαρεστημένος με την υπουργό του Ράιχε, η οποία φέρεται να αγνόησε τις οδηγίες του καγκελάριου να αποφευχθεί κάθε παρέμβαση που θα προκαλούσε ενδοκυβερνητικές τριβές.

Αυτό ακριβώς όμως έκανε η Ράιχε, διότι με αυτές τις απόψεις για το συνταξιοδοτικό, η σύγκρουση με τον κυβερνητικό εταίρο, τους Σοσιαλδημοκράτες, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Το SPD απορρίπτει σθεναρά αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, τόνισε ο γενικός γραμματέας του SPD, Τιμ Κλούσεντορφ: «Εάν αυξήσουμε περαιτέρω την ηλικία συνταξιοδότησης, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα άλλο παρά μείωση των συντάξεων. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε».

Οι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται σε άλλη κατεύθυνση. Η νέα υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας (SPD), θέλει να εντάξει στο ασφαλιστικό ταμείο τους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν ειδικό καθεστώς, όπως και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Η πρόταση της Μπας απορρίφθηκε αμέσως από τη Χριστιανική Ενωση CDU/CSU. Και όλα δείχνουν ότι το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», που θέλει ο καγκελάριος Μερτς, θα είναι ιδιαίτερα θερμό.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
