ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Νεαρός αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη χθες Τετάρτη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη επειδή αποπειράθηκε να διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες για το κύριο άρμα μάχης του στρατού ξηράς των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης (τα κεντρικά γραφεία του στην Ουάσιγκτον, επάνω, σε φωτογραφία του Reuters/Andrew Kelly).
«Αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης»
Ο Τέιλορ Aνταμ Λι, 22 ετών, πρόκειται να δικαστεί επειδή «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης σε πρόσωπο που πιστεύεται ότι είναι αξιωματικός ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, μ’ αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα», τόνισε σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου ο Ρομάν Ροζάφσκι, βοηθός διευθυντής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI.
«Η σημερινή σύλληψη είναι μήνυμα προς οποιονδήποτε σκέφτεται να προδώσει τις ΗΠΑ – ιδίως όσους υπηρετούν κι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την πατρίδα μας», πρόσθεσε.
Ο στρατιωτικός Λι, από την πόλη Ελ Πάσο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, υπηρετούσε στην πολιτεία αυτήν του αμερικανικού Νότου, στο στρατόπεδο Fort Bliss.
Και κάρτα μνήμης
Φέρεται να επιδίωξε να διαβιβάσει στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας τεχνικά χαρακτηριστικά του άρματος μάχης M1Α2 Abrams, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο νεαρός φέρεται ακόμη να έδωσε κάρτα μνήμης γεμάτη έγγραφα σε πρόσωπο που πίστευε πως είναι «αντιπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης», σε συνάντηση τον Ιούλιο, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς ν’ αποκαλύψει περισσότερα.
Το 2021, πρώην «πράσινος μπερές», μέλος μονάδας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού ξηράς, που παραδέχτηκε πως τον προσέγγισαν πράκτορες της Μόσχας τα χρόνια του 1990 και ότι αποκάλυψε στρατιωτικά μυστικά, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 και πλέον ετών.
Πηγή: ΑΠΕ
