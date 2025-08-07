newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 05:20

ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Νεαρός αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη χθες Τετάρτη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη επειδή αποπειράθηκε να διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες για το κύριο άρμα μάχης του στρατού ξηράς των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης (τα κεντρικά γραφεία του στην Ουάσιγκτον, επάνω, σε φωτογραφία του Reuters/Andrew Kelly).

«Αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης»

Ο Τέιλορ Aνταμ Λι, 22 ετών, πρόκειται να δικαστεί επειδή «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης σε πρόσωπο που πιστεύεται ότι είναι αξιωματικός ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, μ’ αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα», τόνισε σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου ο Ρομάν Ροζάφσκι, βοηθός διευθυντής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI.

«Η σημερινή σύλληψη είναι μήνυμα προς οποιονδήποτε σκέφτεται να προδώσει τις ΗΠΑ – ιδίως όσους υπηρετούν κι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Ο στρατιωτικός Λι, από την πόλη Ελ Πάσο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, υπηρετούσε στην πολιτεία αυτήν του αμερικανικού Νότου, στο στρατόπεδο Fort Bliss.

Και κάρτα μνήμης

Φέρεται να επιδίωξε να διαβιβάσει στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας τεχνικά χαρακτηριστικά του άρματος μάχης M1Α2 Abrams, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο νεαρός φέρεται ακόμη να έδωσε κάρτα μνήμης γεμάτη έγγραφα σε πρόσωπο που πίστευε πως είναι «αντιπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης», σε συνάντηση τον Ιούλιο, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς ν’ αποκαλύψει περισσότερα.

Το 2021, πρώην «πράσινος μπερές», μέλος μονάδας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού ξηράς, που παραδέχτηκε πως τον προσέγγισαν πράκτορες της Μόσχας τα χρόνια του 1990 και ότι αποκάλυψε στρατιωτικά μυστικά, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 και πλέον ετών.

Πηγή: ΑΠΕ

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Μπάσκετ 06.08.25

«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Και νέα δεδομένα στη φημολογία για το μέλλον του Γιάννη, καθώς δημοσίευμα θέλει τους Νιου Γιορκ Νικς έτοιμους να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που θα προκύψει προκειμένου να τον κάνουν «δικό τους».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του – «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»
Θεσσαλονίκη 06.08.25

Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του - «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»

«Μετά τη διακοπή της 8ετους σχέσης μας με παρακολουθούσε στη δουλειά μου. Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα. Την Κυριακή 2 Αυγούστου ήταν έξω από το σπίτι μου» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, η καταγγέλλουσα – παθούσα

Σύνταξη
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»
Eργατικό δυστύχημα 06.08.25

Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»

Ο θάνατος 51χρονου ηχολήπτη σε εργατικό δυστύχημα, προκάλεσε θλίψη και οργή στους εργαζόμενους της τέχνης και του πολιτισμού. Τι συζήτησαν με τον υφυπουργό Εργασίας στη σημερινή διαμαρτυρία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο