FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

Τα Νέα της Αγοράς 07 Αυγούστου 2025 | 09:00

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Διανύουμε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από μία ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο που μας διευκολύνει, αλλά μία ολόκληρη υποδομή πάνω στην οποία «χτίζεται» το σύγχρονο επιχειρείν.

Από τον τρόπο που οργανώνονται οι εσωτερικές λειτουργίες ενός οργανισμού, μέχρι την εμπειρία του τελικού χρήστη, η τεχνολογία έχει μετατραπεί σε καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης και εξέλιξης. Όμως, ποια στοιχεία συνθέτουν μία πραγματικά tech-driven εταιρεία σήμερα; Αρκεί να βασίζεται σε νέα εργαλεία, εξοπλισμό και λογισμικά για να αναπτυχθεί ή απαιτείται μία επιπλέον εξειδίκευση;

Κι όμως, μία σύγχρονη εταιρεία κινητικότητας που ορίζεται από την τεχνολογία, χρειάζεται πρωτίστως μία πολυδιάστατη προσέγγιση: Όραμα, στρατηγική συνοχή, προσαρμοστικότητα, τεχνολογική καινοτομία και – κυρίως – ουσιαστική εστίαση στην επικοινωνία και την εμπειρία του πελάτη.

Το ερώτημα είναι, ωστόσο, ποιοι έχουν καταφέρει να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη; Σίγουρα, σε αυτές συγκαταλέγεται η FlexCar, μία πρωτοπόρος εταιρεία που από το 2018 επενδύει ουσιαστικά στην τεχνολογία και τις εσωτερικές δομές της, απλοποιώντας την υπηρεσία του leasing και προσφέροντας μία πελατοκεντρική εξυπηρέτηση που τη διαφοροποιεί από την υπόλοιπη αγορά.

Ένα τεχνολογικό οικοσύστημα που αυτοματοποιεί κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες

Η τεχνολογία που «τρέχει» αθόρυβα στο back-office είναι «το Α και το Ω» για τον αντίκτυπο και την απόδοση της FlexCar. Πίσω από κάθε εμπειρία χρήστη και κάθε άμεση εξυπηρέτηση, βρίσκεται ένα στιβαρό τεχνολογικό υπόβαθρο που διαχειρίζεται, προβλέπει και αυτοματοποιεί κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Συγκεκριμένα, η FlexCar έχει ενσωματώσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να ενισχύσει και να αυτοματοποιήσει εσωτερικές διαδικασίες, όπως η διαχείριση του στόλου, η παρακολούθηση συμβολαίων και η πρόβλεψη συντήρησης. Οι τεχνολογίες αυτές εξασφαλίζουν ακρίβεια, ταχύτητα στην εκτέλεση, αλλά και εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών και δίνοντας πιο καθαρά αποτελέσματα.

Επίσης, με την έξυπνη διαχείριση στόλου (smart fleet tracking) και την εφαρμογή predictive maintenance τεχνολογιών, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει τυχόν προβλήματα πριν προκύψουν. Αυτό σημαίνει πως η πληροφορία για ένα επικείμενο service, μία προγραμματισμένη αλλαγή οχήματος ή ακόμα και ένα πιθανό ζήτημα ασφαλείας, φτάνει εγκαίρως στον πελάτη, προσφέροντας έτσι μία προνοητική εξυπηρέτηση.

Διαμορφώνοντας μία εμπειρία εξυπηρέτησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη

Στη FlexCar γνωρίζουν καλά πως η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή. Οι ανάγκες μας, οι επιθυμίες μας, όλα εξελίσσονται. Γιατί, λοιπόν, να μην συμβαίνει το ίδιο και με τις μετακινήσεις μας; Με αυτή τη φιλοσοφία στο επίκεντρο, η FlexCar επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν πραγματική ευελιξία και έλεγχο στον πελάτη.

Μέσω της ενεργοποίησης ψηφιακών agents, η εταιρεία προσφέρει 24/7 υποστήριξη, επιλύοντας βασικά αιτήματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς αναμονές ή περίπλοκες διαδικασίες. Παράλληλα, μέσα από το FlexApp, ο χρήστης αποκτά πλήρη αυτονομία, δηλαδή μπορεί να διαχειρίζεται το συμβόλαιό του, να υποβάλλει αιτήματα αλλαγών, να αιτείται service και να παρακολουθεί την πορεία κάθε αιτήματος. Όλα αυτά μέσα από τον υπολογιστή ή το smartphone του.

Ωστόσο, αυτό το επίπεδο εξυπηρέτησης δεν περιορίζεται μόνο σε μία πλατφόρμα. Η εμπειρία ενός πελάτη στη FlexCar είναι πλήρως ενοποιημένη: από την ιστοσελίδα και την εφαρμογή, μέχρι το τηλεφωνικό κέντρο και τα ψηφιακά κανάλια υποστήριξης, κάθε σημείο επαφής συνδέεται σε ένα ενιαίο tech οικοσύστημα που εγγυάται απόλυτη συνέπεια και απρόσκοπτη λειτουργία.

Επίσης, η διαδικασία μίσθωσης είναι εξίσου απλή και γρήγορη, απαντώντας στις ανάγκες των πελατών. Ο χρήστης ανακαλύπτει το όχημα που του ταιριάζει, υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και με ένα μόνο μίσθωμα ξεκινά το «ταξίδι» του. Η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται άμεσα, χωρίς προκαταβολές, δεσμεύσεις ή χρονοβόρα βήματα.

Ενισχύοντας την τεχνολογική υπεροχή μέσα από δομές, ομάδες και δεδομένα

Η τεχνολογική υπεροχή της FlexCar οφείλεται σε μία σταθερή επένδυση στις ανθρώπινες ομάδες και την εσωτερική τεχνολογική υποδομή της. Πιο αναλυτικά, η ενίσχυση των τμημάτων product, software engineering και data science, με εξειδικευμένα στελέχη και διεπιστημονικές ομάδες, η εσωτερική ανάπτυξη εφαρμογών και πλατφορμών, όπως το FlexApp, τα εργαλεία back-office, δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να σχεδιάζει και να υλοποιεί τεχνολογίες που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες της.

Επίσης, αξιοποιεί ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης (Agile, Scrum), που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς και να ενσωματώνει στη λειτουργία της όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το tech ecosystem παίζει η ανάλυση δεδομένων. Τα data δεν λειτουργούν απλώς ως δείκτης μέτρησης, αλλά ως βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων, από τη διαχείριση του στόλου και την τιμολόγηση, μέχρι την εμπειρία χρήστη και τις αποφάσεις επέκτασης σε νέες αγορές.

Από την αυτοματοποιημένη διαχείριση του στόλου και τις έξυπνες εφαρμογές, μέχρι την 24/7 ψηφιακή υποστήριξη και την ανάλυση δεδομένων για λήψη στρατηγικών αποφάσεων, κάθε καινοτομία της FlexCar εξυπηρετεί έναν κοινό στόχο: Να δημιουργήσει μία all-inclusive εμπειρία για τον χρήστη, η οποία εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του. Με τη συνεχή επένδυση σε ανθρώπινο ταλέντο, in-house τεχνολογικές λύσεις και agile μεθοδολογίες, η FlexCar «χτίζει» ένα σύγχρονο τεχνολογικό οικοσύστημα που δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις διαμορφώνει.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της FlexCar.

