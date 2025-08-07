Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Μαρτυρικές ημέρες περνούν 17 σκύλοι στο ΚΕΤΘ του Αυλώνα
Pet Stories 07 Αυγούστου 2025 | 07:38

Μαρτυρικές ημέρες περνούν 17 σκύλοι στο ΚΕΤΘ του Αυλώνα

Τι ακριβώς συμβαίνει με τους σκύλους που διαβιούν στο ΚΕΤΘ του Αυλώνα, σύμφωνα με δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Vita.gr

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) Αυλώνα έχουν βρει «καταφύγιο» 17 σκύλοι.

Πρόσφατα, η δικηγόρος Έλενα Φλώρου, η οποία πασχίζει αφιλοκερδώς για την προστασία των ζώων, ανέλαβε μια υπόθεση. Μια υπόθεση, όπως χαρακτηριστικά λέει, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μια ευνομούμενη Πολιτεία.

«Πρόκειται για την καταγγελία που αφορά την παθητική κακοποίηση αδέσποτων ζώων εντός του στρατοπέδου ΚΕΤΘ στον Αυλώνα. Μια υπόθεση που εκθέτει, όχι μόνο τη διοίκηση του Κέντρου, αλλά και τις εποπτεύουσες Αρχές», επισημαίνει η κα Φλώρου.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, εκεί, σε έναν κατά τα άλλα περιφραγμένο και απόλυτα ελεγχόμενο στρατιωτικό χώρο, διαβιούν 17 αδέσποτα ζώα. Κυρίως σκυλιά, εμφανώς υποσιτισμένα, εξουθενωμένα, αφημένα στην τύχη τους.

Τα ζώα αυτά δεν σιτίζονται, δεν λαμβάνουν νερό και απαγορεύεται ρητά από τη διοίκηση οποιαδήποτε μορφή φροντίδας από φιλόζωους στρατεύσιμους, ή από το προσωπικό.

Αναμένεται η άμεση επίσκεψη κτηνιατρικού κλιμακίου

Ο σκυλάκος μάταια περιμένει να του δώσουν φαγητό

«Μάλιστα, έχει καταγγελθεί ότι εκδίδονται άκρως παράνομες εντολές, που απειλούν με «ποινή φυλάκισης» όσους τολμούν να δείξουν έλεος, ή να τους προσφέρουν λίγη τροφή.

Τέτοιου είδους εντολές, εφόσον επιβεβαιωθούν, είναι κατάφωρα παράνομες και καταχρηστικές, διότι παραβιάζουν θεμελιώδεις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 16 ν. 4830/2021 περί προστασίας ζώων).

Επίσης, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν υπερνομοθετική ισχύ.

Επιπλέον, η επιβολή σιωπής ή τιμωρίας σε στρατεύσιμους που επιδεικνύουν φιλοζωική ευαισθησία και προβαίνουν σε στοιχειώδεις πράξεις ηθικής υποχρέωσης, όπως η σίτιση ενός πεινασμένου ζώου, συνιστά παράβαση καθήκοντος, καθώς δεν εμπεριέχονται σε κανένα στρατιωτικό ή πειθαρχικό πλαίσιο.

Αυτό που περιγράφεται, δεν είναι ένα απλό οργανωτικό λάθος. Είναι ένα έγκλημα παθητικής κακοποίησης», τονίζει η δικηγόρος.

Σε αυτό το στρατόπεδο, υπογραμμίζει, διαπράττονται καθημερινά βαριάς μορφής αδικήματα. Όπως η παράβαση καθήκοντος, αλλά και η συστηματική παραβίαση του άρθρου 24 του ν.4830/2021, που επιβάλλει την υποχρέωση μέριμνας για τα αδέσποτα σε κάθε φορέα που τα διαχειρίζεται ή τα «φιλοξενεί».

Επίσης, της κατήγγειλαν ότι μέσα στον χώρο υπάρχουν άνθρωποι που κλοτσούν και χτυπούν τους σκύλους.

Άμεση κινητοποίηση για την προστασία των ζώων

Σύμφωνα με την κα Φλώρου, έχουν επικοινωνήσει με τον Συνταγματάρχη του στρατοπέδου Αυλώνα, ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι η διοίκηση του στρατοπέδου δεν επιθυμεί την παρουσία των αδέσποτων ζώων εντός του χώρου. Η περίθαλψη και φροντίδα τους, όπως τους είπε, δεν είναι ευθύνη του στρατεύματος.

Την ίδια στιγμή, η αρμόδια δημοτική Αρχή στην οποία απευθύνθηκαν, τους δήλωσε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα ζώα. Και αδυνατεί να αναλάβει την περίθαλψή τους, καθώς δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή.

«Η δημοτική Αρχή φέρεται ότι επικοινώνησε με τον πολίτη που υπέβαλε καταγγελία για την κατάσταση των ζώων. Τους επιβεβαίωσε, λοιπόν, πως τα αδέσποτα πεινούν, ταλαιπωρούνται και δεν τους παρέχεται καμία ιατρική περίθαλψή ή φροντίδα», αναφέρει η κα Φλώρου.

Επίσης, έχουν ενημερώσει για την κατάσταση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναμένεται η άμεση επίσκεψη κτηνιατρικού κλιμακίου, ενώ παράλληλα, όπως επισημαίνει η δικηγόρος, έχουν ζητήσει να επιτραπεί η είσοδος εθελοντών στον χώρο. Αλλά και ανθρώπων φιλοζωικών φορέων, έτσι ώστε να οργανώσουν τη σταδιακή απομάκρυνση των ζώων από το στρατόπεδο και να εξασφαλιστεί η περίθαλψή τους.

«Τα ζώα δεν έχουν φωνή. Γι’ αυτό υπάρχουμε εμείς»

Κλείνοντας, η κα Φλώρου υπογραμμίζει: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για την απαγόρευση σίτισης και την εγκατάλειψή τους σε ένα περιβάλλον που ελέγχεται πλήρως από το Κράτος.

Τους καλούμε, λοιπόν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα ζώα. Αφορά τον πολιτισμό μας, τη συνείδησή μας, την εξουσία και τις ευθύνες της, τα όρια που χαράσσουμε μεταξύ καθήκοντος και αδιαφορίας. Έχουμε δεσμευτεί προσωπικά, να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τα ζώα αυτά δεν έχουν φωνή. Γι’ αυτό υπάρχουμε εμείς. Κι εμείς δεν σιωπούμε».

Η δικηγόρος – υπέρμαχος της νομικής προστασίας των ζώων, Έλενα Φλώρου

● Η κα Έλενα Φλώρου γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1996 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε.

Είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και διατηρεί το δικό της δικηγορικό γραφείο με έδρα το Παλαιό Φάληρο, όπου και δραστηριοποιείται ενεργά.

Το γραφείο ειδικεύεται, αφενός σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και, αφετέρου, σε ζητήματα που άπτονται του φιλοζωικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

Είναι συνεργαζόμενη δικηγόρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νέμεσις.

Είναι άριστη γνώστρια της ελληνικής, αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού, ηλικίας ενάμισι έτους.

Στην οικογένειά της ανήκουν, επίσης, ένας σκύλος και ένας γάτος.

Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
Pet Stories
Πανέξυπνος, πολυτάλαντος, φύλακας, «ξεχειλίζει» από αγάπη για την οικογένεια του ο σκύλος Σνάουτσερ
Μουσάτος… με τα όλα του 30.07.25

Ο χαρισματικός σκύλος της φυλής Σνάουτσερ

Διακρίνεται για τις αθλητικές του επιδόσεις, ξεχωρίζει ως σκύλος ανίχνευσης, θεραπείας και βοήθειας. Τα ταλέντα του Σνάουτσερ, ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτά.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Ποια είναι η πυξίδα του για να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ έχει χαθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
Ο γυρισμός είναι δύσκολος 25.07.25

Σκύλος: Ποια είναι η πυξίδα του για να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ έχει χαθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Για ποιους λόγους χάνεται ένας σκύλος, τα μέσα προσανατολισμού που διαθέτει για να ξαναβρεί το σπίτι του, και η επανένωση.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

