Στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) Αυλώνα έχουν βρει «καταφύγιο» 17 σκύλοι.

Πρόσφατα, η δικηγόρος Έλενα Φλώρου, η οποία πασχίζει αφιλοκερδώς για την προστασία των ζώων, ανέλαβε μια υπόθεση. Μια υπόθεση, όπως χαρακτηριστικά λέει, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μια ευνομούμενη Πολιτεία.

«Πρόκειται για την καταγγελία που αφορά την παθητική κακοποίηση αδέσποτων ζώων εντός του στρατοπέδου ΚΕΤΘ στον Αυλώνα. Μια υπόθεση που εκθέτει, όχι μόνο τη διοίκηση του Κέντρου, αλλά και τις εποπτεύουσες Αρχές», επισημαίνει η κα Φλώρου.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, εκεί, σε έναν κατά τα άλλα περιφραγμένο και απόλυτα ελεγχόμενο στρατιωτικό χώρο, διαβιούν 17 αδέσποτα ζώα. Κυρίως σκυλιά, εμφανώς υποσιτισμένα, εξουθενωμένα, αφημένα στην τύχη τους.

Τα ζώα αυτά δεν σιτίζονται, δεν λαμβάνουν νερό και απαγορεύεται ρητά από τη διοίκηση οποιαδήποτε μορφή φροντίδας από φιλόζωους στρατεύσιμους, ή από το προσωπικό.

Αναμένεται η άμεση επίσκεψη κτηνιατρικού κλιμακίου

«Μάλιστα, έχει καταγγελθεί ότι εκδίδονται άκρως παράνομες εντολές, που απειλούν με «ποινή φυλάκισης» όσους τολμούν να δείξουν έλεος, ή να τους προσφέρουν λίγη τροφή.

Τέτοιου είδους εντολές, εφόσον επιβεβαιωθούν, είναι κατάφωρα παράνομες και καταχρηστικές, διότι παραβιάζουν θεμελιώδεις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 16 ν. 4830/2021 περί προστασίας ζώων).

Επίσης, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν υπερνομοθετική ισχύ.

Επιπλέον, η επιβολή σιωπής ή τιμωρίας σε στρατεύσιμους που επιδεικνύουν φιλοζωική ευαισθησία και προβαίνουν σε στοιχειώδεις πράξεις ηθικής υποχρέωσης, όπως η σίτιση ενός πεινασμένου ζώου, συνιστά παράβαση καθήκοντος, καθώς δεν εμπεριέχονται σε κανένα στρατιωτικό ή πειθαρχικό πλαίσιο.

Αυτό που περιγράφεται, δεν είναι ένα απλό οργανωτικό λάθος. Είναι ένα έγκλημα παθητικής κακοποίησης», τονίζει η δικηγόρος.

Σε αυτό το στρατόπεδο, υπογραμμίζει, διαπράττονται καθημερινά βαριάς μορφής αδικήματα. Όπως η παράβαση καθήκοντος, αλλά και η συστηματική παραβίαση του άρθρου 24 του ν.4830/2021, που επιβάλλει την υποχρέωση μέριμνας για τα αδέσποτα σε κάθε φορέα που τα διαχειρίζεται ή τα «φιλοξενεί».

Επίσης, της κατήγγειλαν ότι μέσα στον χώρο υπάρχουν άνθρωποι που κλοτσούν και χτυπούν τους σκύλους.

Άμεση κινητοποίηση για την προστασία των ζώων

Σύμφωνα με την κα Φλώρου, έχουν επικοινωνήσει με τον Συνταγματάρχη του στρατοπέδου Αυλώνα, ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι η διοίκηση του στρατοπέδου δεν επιθυμεί την παρουσία των αδέσποτων ζώων εντός του χώρου. Η περίθαλψη και φροντίδα τους, όπως τους είπε, δεν είναι ευθύνη του στρατεύματος.

Την ίδια στιγμή, η αρμόδια δημοτική Αρχή στην οποία απευθύνθηκαν, τους δήλωσε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα ζώα. Και αδυνατεί να αναλάβει την περίθαλψή τους, καθώς δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή.

«Η δημοτική Αρχή φέρεται ότι επικοινώνησε με τον πολίτη που υπέβαλε καταγγελία για την κατάσταση των ζώων. Τους επιβεβαίωσε, λοιπόν, πως τα αδέσποτα πεινούν, ταλαιπωρούνται και δεν τους παρέχεται καμία ιατρική περίθαλψή ή φροντίδα», αναφέρει η κα Φλώρου.

Επίσης, έχουν ενημερώσει για την κατάσταση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναμένεται η άμεση επίσκεψη κτηνιατρικού κλιμακίου, ενώ παράλληλα, όπως επισημαίνει η δικηγόρος, έχουν ζητήσει να επιτραπεί η είσοδος εθελοντών στον χώρο. Αλλά και ανθρώπων φιλοζωικών φορέων, έτσι ώστε να οργανώσουν τη σταδιακή απομάκρυνση των ζώων από το στρατόπεδο και να εξασφαλιστεί η περίθαλψή τους.

«Τα ζώα δεν έχουν φωνή. Γι’ αυτό υπάρχουμε εμείς»

Κλείνοντας, η κα Φλώρου υπογραμμίζει: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για την απαγόρευση σίτισης και την εγκατάλειψή τους σε ένα περιβάλλον που ελέγχεται πλήρως από το Κράτος.

Τους καλούμε, λοιπόν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα ζώα. Αφορά τον πολιτισμό μας, τη συνείδησή μας, την εξουσία και τις ευθύνες της, τα όρια που χαράσσουμε μεταξύ καθήκοντος και αδιαφορίας. Έχουμε δεσμευτεί προσωπικά, να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τα ζώα αυτά δεν έχουν φωνή. Γι’ αυτό υπάρχουμε εμείς. Κι εμείς δεν σιωπούμε».

● Η κα Έλενα Φλώρου γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1996 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε.

Είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και διατηρεί το δικό της δικηγορικό γραφείο με έδρα το Παλαιό Φάληρο, όπου και δραστηριοποιείται ενεργά.

Το γραφείο ειδικεύεται, αφενός σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και, αφετέρου, σε ζητήματα που άπτονται του φιλοζωικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

Είναι συνεργαζόμενη δικηγόρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νέμεσις.

Είναι άριστη γνώστρια της ελληνικής, αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού, ηλικίας ενάμισι έτους.

Στην οικογένειά της ανήκουν, επίσης, ένας σκύλος και ένας γάτος.