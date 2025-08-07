Ο ανθρώπινος απολογισμός των δασικών πυρκαγιών ίσως είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύαμε: οι φωτιές που σάρωσαν το Λος Άντζελες τον Ιανουάριο οδήγησαν έμμεσα σε εκατοντάδες θανάτους, πέρα από τους 31 νεκρούς της επίσημης καταμέτρησης.

Μελέτη που δημοσιεύεται στο JAMA, την επιθεώρηση του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, εξετάζει δεδομένα για τον αριθμό των θανάτων την περίοδο 5 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου, όταν οι δύο πυρκαγιές του Πάλισεϊντς και του Ίτον σάρωναν την πόλη.

Σε σύγκριση με τη θνησιμότητα της αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών, αναφέρει η διεθνής ερευνητική ομάδα, το διάστημα των πυρκαγιών καταγράφηκαν συνολικά 440 πλεονάζοντες θάνατοι.

Οι επιπλέον θάνατοι πιθανότατα οφείλονται σε έναν συνδυασμό παραγόντων όπως «η αυξημένη έκθεση σε κακή ποιότητα αέρα και οι καθυστερήσεις και διακοπές στις υπηρεσίες υγείας» αναφέρει η μελέτη. Για παράδειγμα, οι πυρκαγιές ίσως επιδείνωσαν την κατάσταση ασθενών με καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα.

Ο πραγματικός αριθμός ίσως είναι ακόμα μεγαλύτερος, δεδομένου ότι η ανάλυση δεν εξέτασε τυχόν πλεονάζοντες θανάτους μετά την 1η Φεβρουαρίου.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο καπνός των δασικών πυρκαγιών περιέχει πολλές τοξικές ουσίες και σωματίδια, οπότε όσοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, καθώς και οι κοινότητες που επηρεάστηκαν, εκτέθηκαν σε πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ασθενειών στο μέλλον» δήλωσε στο CBS ο Άντριου Στόουκς του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης.

Περαιτέρω μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες όσον αφορά τον κίνδυνο καρκίνου και αναπνευστικών παθήσεων, επισήμανε.

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Στόουκς δήλωσε πως τα συμπεράσματα της μελέτης τον άφησαν «έκπληκτο και ανήσυχο».

«Το μέγεθος της υποαναφοράς στα επίσημα στοιχεία είναι πραγματικά σοβαρό» είπε.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη «να συμπληρώνονται οι εκτιμήσεις για τους άμεσους θανάτους με εναλλακτικές μεθόδους ώστε να ποσοτικοποιείται το πρόσθετο φορτίο θνησιμότητας από τις πυρκαγιές και γενικότερα από τις κλιματικές καταστροφές» γράφουν οι ερευνητές.

«Αναδεικνύουν επίσης την ανάγκη για βελτιωμένη επιτήρηση της θνησιμότητας κατά τη διάρκεια και έπειτα από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών».

Οι φωτιές στη Χαβάη

Δύο άλλες μελέτες που δημοσιεύονται ταυτόχρονα στο JAMA Network εξετάζουν τις επιπτώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς που σάρωσε το νησί Μάουι της Χαβάης τον Αύγουστο του 2023.

Η πρώτη μελέτη εξετάζει δεδομένα για περισσότερα από 1.000 ενήλικες που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά και διαπιστώνει ότι το, ακόμα και 14 μήνες μετά, το 63% παρουσίαζε υπέρταση, το 50% συμπτώματα κατάθλιψης και το 22% μειωμένη αναπνευστική λειτουργία.

«Καθώς οι καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή γίνονται εντονότερες, προληπτικές στρατηγικές για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων στην υγεία θα έχουν κρίσιμη σημασία για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών» γράφουν οι ερευνητές.

Η δεύτερη μελέτη εκτιμά ότι τον Αύγουστο του 2023 οι αυτοκτονίες και οι θάνατοι από υπερβολική δόση αυξήθηκαν στο Μάουι κατά 97% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα προηγούμενων ετών.

Μια σειρά από πρόσφατες μελέτες υποδεικνύει ότι ο καπνός των πυρκαγιών είναι χειρότερος από άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μεταξύ άλλων έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, ανακοπής και εγκεφαλικού, εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα.

Στην περίπτωση του Λος Άντζελες, οι φετινές μεγάλες πυρκαγιές εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιές άνω των 250 δισ. δολαρίων και ήταν μια από τις πλέον δαπανηρές φυσικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ.