Φρένο στον υπερτουρισμό ή πολιτιστική… «Ντίσνεϊλαντ»; – Η Βενετία κάνει απολογισμό

Στην αρχή ήταν τα τουρνικέ: μπήκαν το 2018 σε εισόδους στη Βενετία για να εκτρέπουν τους τουρίστες σε εναλλακτικές διαδρομές προς την πλατεία του Αγίου Μάρκου ή τη Γέφυρα του Ριάλτο, σε περίπτωση υπερκορεσμού.

Έπειτα, ήρθε η απαγόρευση διέλευσης κρουαζιερόπλοιων από τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, που επί χρόνια μόλυναν τα κανάλια της και απειλούσαν όχι μόνο τη σταθερότητα των κτιρίων, αλλά και το εύθραυστο οικοσύστημά της.

Πρακτικά, ήταν μια απόφαση που έβαλε από το 2021 -και εν μέσω πανδημίας- τα συμφέροντα κατοίκων και πολιτιστικών φορέων πάνω από αυτά της τουριστικής βιομηχανίας.

Για να ληφθεί, ωστόσο, χρειάστηκε η σαφής προειδοποίηση της UNESCO ότι θα έβαζε την ιστορική πόλη της βόρειας Ιταλίας στον κατάλογο των απειλούμενων Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το 2024, καθώς ο τουρισμός πλέον ανέκαμπτε ανακάμψει με τα μεταπανδημικά «ταξίδια εκδίκησης», οι τοπικές αρχές στη Βενετία αποφάσισαν να επιβάλουν πρώτη φορά και σε πρώτη παγκόσμια ειδικό τέλος για τους ημερήσιους εκδρομείς, που δεν θα διανυκτέρευαν στην πόλη.

Κόστος: 5 ευρώ.

Όμως αρκετές επιτροπές και ενώσεις κατοίκων οργάνωσαν διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι το τέλος όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά μετατρέπει τη μοναδικού κάλλους και ιστορίας Βενετία σε θεματικό πάρκο.

Δεν έπεσαν πολύ έξω.

Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα ημερήσιας εισόδου με εισιτήριο εφαρμόστηκε και πάλι φέτος, αν και κατά τι αλλαγμένο.

Αυτή τη φορά ήταν 5 ευρώ για όσους ταξιδιώτες της μιας ημέρας είχαν κλείσει εισιτήριο έως και τέσσερις ημέρες πριν από την επίσκεψή τους.

Όσοι δεν μερίμνησαν, έπρεπε να πληρώσουν τα διπλά.

Η πιλοτική εφαρμογή της δεύτερης αυτής φάσης ολοκληρώθηκε την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου.

Και τώρα, αρχές και κάτοικοι στη Βενετία κάνουν απολογισμό…

Venice is charging day-trippers to the famed canal city an arrivals tax for the second year starting Friday, a measure aimed at combating the kind of overtourism that put the city’s UNESCO World Cultural Heritage status at risk. pic.twitter.com/IpEot05DA3

— The Associated Press (@AP) April 18, 2025